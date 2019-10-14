Ankara’nın Başkent oluşu Yenimahalle’de kutlandı

*Nazım’da sinsin ateşi yandı

Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği işbirliğinde Ankara’nın Başkent oluşunun 96’ıncı yılı münasebetiyle“Türk Dünyasının Başkenti Ankara” konseri düzenlendi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen gece; Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi önünde yakılan dev ateş etrafında seymenlerin sinsin oyunu ile başladı.

Programa Başkan Yaşar’ın yanı sıra;Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Feridun Güngör ve yönetimi, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, STK yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Başkentli katıldı.

Ankara, her Türk vatandaşının sorumluluğudur



Kısa bir açılış konuşmasıyla vatandaşları selamlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Ankara, bir savaştan sonra hem kurtarılışın hem de kuruluşun başkentidir. Onun için çok önemlidir. Ankara hepimizin ortak değeridir. Başkentler ülkelerin simgesidir. Ankara’ya sahip çıkmak sadece Ankaralıların değil her Türk vatandaşının görevidir. Ankara’ya sahip çıkmak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün rejimine, Cumhuriyete, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmaktır” dedi.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan ise, Ankara tarihinde üç önemli olayın yer aldığını belirterek, bunların Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, Ankara’nın Başkent oluşu ve Atatürk’e hemşerilik beratının verilmesi olduğunu söyledi.

Programda; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan her yıl olduğu gibi bu yılda spordan sanata, yayıncılıktan turizme, eğitimden ekonomiye 10 farklı kategoride Ankara’ya katkı sunanlara teşekkür plaketlerini verdi.

Türk Dünyasından muhteşem performans

Ankara Kulübü Seymenlerinin gösterisiyle başlayan konserde; Balkanlar ve Türk dünyasından gelen sanatçılar, hem kendi dillerinde, hem de Türkçe şarkılar söyledi. Rengarenk yöresel kıyafetleri ile dans gösterisi de yapan konuk sanatçılar Başkentlilerden tam not aldı.

Konser sonunda Başkan Yaşar minik seymenlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.