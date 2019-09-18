AOÇ arazilerinin kiralanması

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca, Ankara Büyükşehir Metropol A.Ş.'nin üç yıllığına kiralama ihalesini kazandığı Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazilerinin İdare ile ilgisinin olmadığı bildirildi.

TOKİ'nin sosyal medya hesabından, basın-yayın organları ile sosyal medyada yer alan bazı haber ve paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 17 Eylül'de yapılan AOÇ arazilerinin tarımsal üretim alanı olarak kiralanması ihalesinin Ankara Büyükşehir Metropol A.Ş. tarafından kazanıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Yayımlanan haberlerde ve paylaşılan tweetlerde bahsi geçen arazilerin İdaremiz ile hiçbir ilgisi yoktur. Ayrıca, İdaremiz tarafından söz konusu araziler ile ilgili kiralama ihalesi yapılmamıştır. Sorumlu yayıncılık ilkeleri göz ardı edilerek, hiçbir araştırma yapılmadan ve İdaremizden bilgi almaya gerek duyulmadan yapılan haberler ve paylaşılan tweetler İdaremizi karalama ve TOKİ’nin kamuoyundaki olumlu algısını zedeleme amaçlıdır. Kamuoyunun, bu tür asılsız haberlere itibar etmemeleri önemle duyurulur."