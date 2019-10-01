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Aşıda bilimsel araştırma ödülü Dr. Kutay Güven'e verildi

8. Ulusal Aşı Sempozyumu’nda Bu Yılki Bilimsel Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülünü Aile Hekimi Dr. Kutay Güven aldı.

Ankara Haberleri 01.10.2019, 11:56 01.10.2019, 12:19 Ramazan Durmuş
Aşıda bilimsel araştırma ödülü Dr. Kutay Güven'e verildi

8. Ulusal Aşı Sempozyumu’nda Bu Yılki Bilimsel Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülünü Aile Hekimi Dr. Kutay Güven aldı.

Bu yıl 8. Ulusal Aşı Sempozyumu konusunda duayen akademisyenlerin öncülüğünde, yüzlerce hekimin yoğun ilgisiyle Ankara’da yapıldı. 26-29 Eylül’de yapılan Sempozyum, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ve Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara’nın açılış konuşmaları ile başladı.

Aşı ile korunulan hastalıklar, aşının sağlıklı ülke geleceğine katkıları yanısıra aşı kararsızlığı konularının da ele alındığı sempozyumda katılım ve Aile Hekimliğinin temsiliyeti son derece yüksekti. Özellikle koruyucu hekimliğin ana sahiplenicisi ve uygulayıcısı olan aile hekimlerinin aşı uygulamalarında üstlendiği başarılara dikkat çekildi.

Sempozyum bünyesinde organize edilen 21. Pfizer Bilimsel Araştırma Yarışmasında Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Eğitim Akademisi Başkanı Dr. Kutay Güven üçüncülük ödülünü aldı. Dr. Kutay Güven’in, tüm Türkiye’den 804 aile hekiminin klinik gözlemleri alınarak yapılan çalışmasında, ülkemizde ve dünyada son dönemdeciddi artış gösteren aşı kararsızlığının sebepleri ve aşı kararsızlığının çözümünde kilit rol oynayan aile hekimlerinin yaklaşımları irdelendi.

Dr. Kutay Güven konuşmasında, çalışmayı birlikte yaptığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Dr.Ahmet Rıza Şahin’e, ŞUAHED’e ve çalışmaya katılan tüm aile hekimlerine teşekkür etti.

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