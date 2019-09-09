Aşıklar, Mamak'ta atıştı

Mamak Belediyesi, kökleri 5 bin yıllık geleneklere kadar uzanan aşıklık geleneğinin önde gelen temsilcilerini Saimekadın Amfi Tiyatro’da ağırladı. Dünya Aşıklar Derneği tarafından düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mamak Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen şölende Aşıklar; değişleri, güzellemeleri, koçaklamaları, atışmalarıyla ve taşlamalarıyla başta Mamaklılar olmak üzere tüm Başkentlilere unutulmaz bir kültür şöleni yaşattı. Şölen sonrası Aşıklara Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci tarafından plaket takdim edildi.

ANADOLU KÜLTÜRÜNÜN SESİ MAMAK'TA YANKILANDI

Aşıklık geleneğinin Türk toplumunun sesi olduğunu ve herkese hitap ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Âşıklarımız, sevdalarımızı, ağıtlarımızı, hicivlerimizi yapan ustalardır. Bizlerde bu bu geleneği desteklemek ve Mamak’ta yaşatmak istiyoruz. Anadolu kültürünün sesi Mamak’ta yankılansın istiyoruz. Gönüllerine, dillerine, ellerine ve sazlarına sağlık” dedi.