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Asırlık çınar Servet Teyzeye sürpriz ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Eskibayındır Mahallesi’nde tek başına yaşayan Servet Bakır (93) adlı teyzeyi ziyaret etti. Çat kapı sürpriz ziyaret gerçekleştiren Köse, teyzenin halini hatrını sorarak, hayır duasını aldı.

Ankara Haberleri 24.09.2019, 10:16 24.09.2019, 10:23 Ramazan Durmuş
Asırlık çınar Servet Teyzeye sürpriz ziyaret
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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Eskibayındır Mahallesi’nde tek başına yaşayan Servet Bakır (93) adlı teyzeyi ziyaret etti. Çat kapı sürpriz ziyaret gerçekleştiren Köse, teyzenin halini hatrını sorarak, hayır duasını aldı.

Dualarını almak çok değerli

Yaşlı kadınla yakından ilgilenen Köse, “Yaşlıları asla bir yük olarak görmeyip aksine onların varlıklarından mutluluk duyan köklü bir medeniyetin mensuplarıyız. Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran bizim başımızın tacıdır. Büyüklerimizin hak ettikleri güzel ve sağlıklı ortamlarda yaşayabilmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmak için atılan her adıma destek olmak, hayatı kolaylaştırmak için kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak öncelikli görevlerimiz arasındadır. Bizlerde sık sık büyüklerimizi ziyaret ederek hem onların tavsiye ve öğütlerini dinliyoruz. Dualarını almak çok değerli” dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin ilgi ve desteği karşısında duygulanan yaşlı kadın da ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: Mamak Belediyesi
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