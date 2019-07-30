ASKİ’den Ankaralı Vatandaşlara Müjdeli Haber
ASKİ Genel Müdürlüğü günden güne geliştirdiği teknolojik uygulamaları vatandaşla buluşturuyor. “ASKİ mobil uygulama”sının cep telefonlarına indirilmesiyle aboneler işlemlerini artık daha pratik şekilde yapıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Başkentli aboneleri teknolojiyle buluşturmayı sürdürüyor. Abone bilgi ve yönetim sistemini yenileyen ASKİ Genel Müdürlüğü, hem “ASKİ Mobil Uygulama” aracılığıyla hem de elektronik ortamda abonelerin işlemlerini pratik şekilde yapabilmelerine imkan sağlıyor.
ZAMANDAN TASARRUF
Zamandan tasarruf sağlayan uygulamaları hayata geçiren ASKİ, abonelerin işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapmalarının önünü açıyor.
Akıllı Kentler Projesi’nin uygulamalarını yakından takip eden Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların akıllı cep telefonları ile ister yurt içinde ister yurt dışında bulundukları adresten işlemleri takip etmelerini kolaylaştırarak, vakit kaybını önlüyor.
E-RANDEVU İLE SIRA BEKLEMEYE SON
ASKİ Mobil uygulamasını akıllı telefonlarına ve tabletlerine Google Play Store ve APP Store programları üzerinden ücretsiz indiren herkes, fatura ve abonelik işlemleri başta olmak üzere bildirimler ve yardımcı hizmetler hakkında detaylı bilgi alabiliyor.
Uygulama sayesinde duyurular ve baraj doluluk oranlarını öğrenen aboneler ayrıca anlık su kesintisi, arıza ihbar bildirimi ve takibi, abonelik açma/kapama başvurusu, fatura sorgulama ve fatura ödeme işlemlerini kredi kartı ile yapabiliyor.
ASKİ’nin başlattığı bir başka yeni uygulama ile sıra beklemeden abonelik işlemleri için internet üzerinden randevu alınabiliyor. Büyükşehir Belediyesi, E-RANDEVU sistemiyle abonelerin, “www.aski.gov.tr” adresinden online randevu alarak abonelik işlemlerini yapmalarını kolaylaştırıyor.
WHATSAPP İLE ARIZALI SAYAÇ BİLDİRİMİ
Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, çağın gerektirdiği sistemleri yenilenen yazılımlarla abonelik işlemlerine uyarlayan ASKİ bir başka yeni uygulamayı daha hayata geçirdi.
“0535 109 27 54” numarasını akıllı cep telefonlarına kaydeden aboneler artık okuması yapılamayan ve arızalı sayaçlarının bildirimlerini whatsapp üzerinden ASKİ’ye yapabiliyor.
ONLİNE SAYAÇ OKUMA
Eski yöntemlerle yapılan sayaç okuma işlemini sonlandıran ASKİ Genel Müdürlüğü, anlık fatura okuma işlemi olan “online sayaç okuma” sistemini devreye soktu.
Başkent’te temmuz ayından itibaren başlayan uygulama ile okuma elemanları akıllı el terminalleri ile otomatik sayaç okuma ve faturalandırma işlemini gerçekleştiriyor. ASKİ, eski faturalarda kafa karışıklığına neden olan ilk ödeme ve son ödeme tarihi aralığını gösteren ibareden ilk ödeme tarihini kaldırarak, abonelerin vakit kaybetmeden faturayı aldığı andan itibaren ödeme yapmasına da imkan sağlıyor.
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