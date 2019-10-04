Atatürk'ün Ankara'ya gelişine tanıklık eden fotoğraf sergisine büyük ilgi

Ankara Kulübü Derneği’nin ‘5-13 Ekim Uluslararası Başkent Ankara Haftası Etkinlikleri’ kapsamında ANKAmall’de açtığı ‘Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi ve Seymen Alayı Kutlama Fotoğrafları’ sergisi, ziyaretçi akınına uğruyor.

Sergide yer alan eserlerin her birinin ayrı ayrı özelliği olduğunu belirten Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka, serginin içeriği ve değişik dönemlere ait fotoğraflar ve yine sergide yer alan Seymen kostüm ve aksesuarları hakkında ziyaretçilere bilgilendirmede bulundu.

27 Aralık 1919 tarihinin Ankara ve Türkiye tarihi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Saka, “Öncelikle, 27 Aralık 2019'da Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayacağımızı belirtmek isterim. Dolayısı ile bu anlamda çok önem taşıyan bu sergide; Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişine tanıklık eden tek orijinal fotoğrafın da aralarında bulunduğu 1919-1970 yılları arası 41 adet Atatürk’ün Ankara’ya gelişini kutlama ve Seymen Alayı fotoğrafları yer almakta. Sergide ayrıca; Seymen kostüm ve akseuarlarından oluşan örnekler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Sergide yer alan eserlerin büyük çoğunluğu, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Sayın Dr. Metin Özaslan’ın özel koleksiyonuna ait. Bu çok önemli eserlerin yer aldığı bu serginin açılmasında en büyük emek ve katkı sahibi Genel Başkanımız Sayın Özaslan'a ne kadar teşekkür etsek azdır.” dedi.

ANKARALILIK VE BAŞKENTLİLİK BİLİNCİ

Ankara Kulübü Derneği’nin 1932 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle kurulmuş, Ankara’nın en önemli sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Saka, “Ankara Kulübü Derneği olarak, ‘Ankaralılık’ ve ‘Başkentlilik’ bilincinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün neden Ankara'yı Milli Mücadelenin Karargahı ve Cumhuriyetin Başkenti olarak seçtiğini unutturmamak, gurur duyduğumuz Seymenlik geleneği gibi geleneklerimizin yaşatılması için öncü rol oynamak gibi birçok konuda son derece önemli bir misyon üstlenmiş bulunmaktayız.

Bu ilkeler doğrultusunda; '5-13 Ekim Uluslararası Başkent Ankara Haftası Etkinlikleri' kapsamında; Ankara tarihi açısından büyük önem taşıyan; 5 Ekim Atatürk’ün Ankara hemşehriliğini kabul edişi ve 13 Ekim Ankara’nın Başkent oluşunu büyük bir coşku ile kutlayacağız. 27 Aralık’da ise Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıldönümünde yapılacak tören ve anma programları için genel merkezimizle istişare ve uyum içerisinde yoğun bir şekilde hazırlıklarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün Ankara’ya gelişine tanıklık eden çok özel fotoğraflardan ve Seymen kostüm ve aksesuarlarından oluşan sergi, 7 Ekim tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.