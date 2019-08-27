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Atletizm Milli Takımı Kızılcahamam Kampında
Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçede kampta bulunan Atletizm Milli Takımını ziyaret etti.
Ankara Haberleri 27.08.2019, 16:23 Ramazan Durmuş
Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Meclis Üyelerinden Adem Emin Atakul, Eliz Otel’de kamp yapan Atletizm Milli Takımını ziyaret etti.
ZİYARET İÇİN TEŞEKKÜR
Ziyarette Atletizm Milli Takımımızın kampında bulunan Atletizm Federasyonu Başkan Yardımcısı Yasin Taş ile Federasyon Genel Sekreter Fahrettin Yıldız, Kızılcahamam Kaymakamı Aksoy’a ve Belediye Başkanı Acar’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek birer forma hediye ettiler.
Başkan Süleyman Acar; Kızılcahamam’ın tüm spor branşlarının kamp merkezi olduğunu ifade ederek, ilçemize hoş geldiniz dedi ve Atletizm Milli Takımı sporcularına başarılar diledi.
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