ATO Başkanı Baran’dan Başkan Oğuz’a ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Oğuz, Baran’a yaptıkları çalışmalar ve gerçekleştirmeyi hedefledikleri projeler hakkında bilgi verirken, ziyarette ilçedeki ticaret potansiyeli konuşuldu.

ATO Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Oğuz, Baran ve beraberindekileri belediye girişinde çiçeklerle karşıladı. Oğuz ve Baran daha sonra belediye girişinde bulunan Şehitler Köşesi’ni ziyaret etti. Başkan Oğuz burada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinde ve terörle mücadele sırasında şehit düşen Kahramankazanlılara ilişkin bilgi verdi. Başkan Oğuz, Baran ve yönetim kurulu üyelerine ilçede yaptıkları çalışmalar ve gerçekleştirmeyi hedefledikleri projeleri anlattı.

TİCARET POTANSİYELİ MASAYA YATIRILDI

Ziyarette ilçedeki iş ve ticaret potansiyeli de masaya yatırılırken, bu potansiyelin artırılmasına yönelik projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Kahramankazan'da 3 binin üzerinde işletme ve sanayi tesisi bulunduğunu anlatan Başkan Oğuz, ilçenin sanayi ve ticaret alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Oğuz, Kahramankazan'ın 54 bine yakın nüfusa sahip olduğunu, ancak ilçedeki bu işletmelerde ilçe nüfusundan daha fazla çalışan bulunduğunu kaydetti.

Başkan Oğuz, “Bu anlamlı ziyaret dolayısıyla Sayın Başkanımıza ve değerli yönetim kurulu üyelerine tüm ilçe halkımız adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Baran da, misafirperverliğinden dolayı Başkan Oğuz’a teşekkür etti. Baran, Kahramankazan'da ATO'nun 2 bine yakın üyesi bulunduğunun altını çizerek, ilçedeki ticari ve sanayi faaliyetin yalnızca Ankara değil, Türkiye için de önemli olduğunu vurguladı.