ATO Başkanı ve Üyeleri Yenimahalle Belediyesinde Buluştu

“8 BİN ESNAFIN ELİNİ SIKTIM”

Kahvaltıda piyasaların gidişatı hakkında fikir alışverişinde bulunan ikili, esnafın son durumunu da masaya yatırdı. Yaşar, “Küçük bir dükkan açılışına bile gidiyorum. Esnafa her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Biz ticaret erbabının önünü açıyoruz. Çünkü her açılan iş kapısı, aş kapısıdır. Esnafın durumu ortada. İnşallah hepsi düzelecek. Seçimlerde esnaftan çok büyük destek gördüm. 8 bin esnafın elini sıktım. Bir tanesi bile bana yüzünü buruşturmadı. Oy vermese bile “Seni çok seviyoruz” başkanım dedi. Siyasetin en güzel yanı insan sevgisi” dedi.

SUÇ ORANININ EN AZ OLDUĞU İLÇE YENİMAHALLE

Göreve geldiği günden bu yana kimseyi ayırt etmediğini de sözlerine ekleyen Başkan Yaşar, “Herkese eşit hizmet götürdüm. Yasaların verdiği yetkiyi kullandım. 10 yıl görev yaptım 11’inci yılımdayım; hakkımda açılmış bir soruşturma yok. Neden? Çünkü ben kanunun dışına çıkmadım. Kanunlara saygılı olacağız. Yenimahalle gerçekten çalışmalarımızla, projelerimizle ayrı bir ilçe haline geldi. Suç oranının en az olduğu ilçe Yenimahalle. Eğitim kalitesinin en yüksek olduğu ilçe Yenimahalle. Göreve geldiğimde devlet okulları harap haldeydi. Hepsinin tadilatlarını gerçekleştirdik. Alt yapı bakımından da en güçlü belediyeyiz. Sağlıkta da, kültürde de, sporda da bu böyle. Amacımız herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe yaratmak. Bugün Yenimahalle her ilçeden göç alıyor” diye konuştu.

“YENİMAHALLELİLER SİZİ ÇOK SEVİYOR”

Yenimahalle’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade eden ATO Başkanı Gürsel Baran da “Yenimahalleliler sizi çok seviyor. Çalışmalarınız takdire şayan. Biz her zaman yanınızdayız. Bizim tek derdimiz Ankara’nın hak ettiği yere gelmesidir” dedi.

Baran kahvaltı sonunda BAŞKAN Yaşar’a günün anısına tablo ve seramik vazo hediye etti. Başkan Yaşar da, ATO Başkanı Baran’a YENİMEK kursiyerlerinin el emeği göz nurundan oluşan bir tablo armağan ederek, ziyaretten memnun olduğunu söyledi.