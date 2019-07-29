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ATO Gölbaşı Temsilciliği Yarın Açılıyor

Ankara Haberleri 29.07.2019, 13:26 Tuğçe Hanım
ATO Gölbaşı Temsilciliği Yarın Açılıyor

ATO Gölbaşı Temsilciliği Yarın Açılıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Gölbaşı Temsilciliği, Gölbaşı Belediye Başkanlığı hizmet binası içinde hizmete açılıyor.

Temsilciliğin yarın saat 14.30’da düzenlenecek açılış törenine ATO Başkanı Gürsel Baran, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve ATO Yönetimi ile Meclis Üyeleri katılacak.

ATO Gölbaşı Temsilciliğinin açılmasıyla ilçede bulunan Ankara Ticaret Odası’na kayıtlı üyelerin resmi işlemlerini daha rahat yürütebilecek. Temsilciliğin açılmasıyla Gölbaşılı ATO üyeleri, zamandan da büyük tasarruf sağlamış olacaklar.

#ankara ticaret odası #ATO Gölbaşı Temsilciliği #Gölbaşı Belediye Başkanlığı #gölbaşı ankara #ankara haberleri #ATO Başkanı Gürsel Baran #Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek #ATO Yönetimi ile Meclis Üyeleri
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