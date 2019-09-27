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ATO’dan kredi kartı ile vergi ödeme önerisi

ATO Başkanı Baran: “Kredi kartıyla vergi ödeme imkanı, mükelleflerin nakit artış sorunlarının giderilmesine katkı sağlar”

Ankara Haberleri 27.09.2019, 11:39 Tuğçe Hanım
ATO’dan kredi kartı ile vergi ödeme önerisi
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ATO Başkanı Baran: “Kredi kartıyla vergi ödeme imkanı, mükelleflerin nakit artış sorunlarının giderilmesine katkı sağlar”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baranvergi mükelleflerine Kurumlar Vergisi, ÖTV, KDV, Stopaj Vergisi ve Geçici Gelir Vergilerini vergi daire veznelerine veya gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartıyla ödeme imkânı sağlanmasının, mükelleflerin nakit akışı sorununun giderilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, devletin tahakkuk eden vergileri tahsil edebilmesi için bankaların kredi kartlarının ödeme yöntemi olarak kullanılması önerisinde bulundu. Baran, hâlihazırda Motorlu Taşıtlar Vergisi ile Gayrimenkul Sermaye İradı yani kira gelirlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden kredi kartıyla ödenebildiğini hatırlatarak, Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerinin de aynı şekilde kredi kartıyla yapılabildiğini bildirdi. 

İşletmelerin en önemli finansal göstergelerinden biri olan karlılığın, nakit akışı anlamına gelmediğini kaydeden Baran, nakit akışı yeterli düzeyde olmayan şirketlerin vergi ödemelerinde de sorun yaşadığını, istemeyerek devlete borçlu kaldığını ifade etti. Baran, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Piyasalarda durgunluk yaşandığı dönemlerde, vergi mükellefleri için nakit akışı sorun olabiliyor. Sorumluluk bilincinde olan vergi mükellefleri ise devlete olan borçlarını ödeyebilmek için çözüm üretmeye çalışıyor.  Kurumlar Vergisi, ÖTV, KDV, Stopaj Vergisi ve Geçici Gelir Vergilerinin Vergi Dairesi veznelerine veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın gib.gov.tr internet adresine kredi kartıyla ödeme imkânının sağlanması, mükellefleri rahatlatacaktır. Ayrıca ödeme kolaylığı sayesinde mükelleflerin vergiye gönüllü uyumu da sağlanacaktır. Ekonomik canlanmaya katkıda bulunacak bu yenilik, kamunun tahsilat sorununa da çözüm olacaktır.”

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