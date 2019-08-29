AYBÜ'de ilk ders; "Çubuk Turşusu"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) akademisyenleri ve öğrencileri, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş öncülüğünde, 1,5 tonluk turşu kavanozuna, Çubuk turşusu kurdu.

Başkentin turşusuyla ünlü ilçesi Çubuk'taki AYBÜ Esenboğa Külliyesi'nde "İlk Ders Turşu" programı düzenlendi. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, akademisyen ve öğrencilerin katıldığı programda, Çubuk turşusu konusunda uygulamalı eğitim verdi.

Geçen yıl "Dünyanın en büyük turşu kurma rekor denemesi" yapılan 1,5 tonluk turşu kavanozuna, AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, öğretim görevlileri, öğrenciler ve davetliler turşu kurdu.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk'ta eğitim gören öğrencilerin turşunun nasıl kurulduğunu bilmemesinin uygun olmayacağını, bunun için üniversite hocaları dahil tüm AYBÜ mensuplarının turşu kurmayı öğrenmeleri gerektiğini söyledi.

TURŞUNUN TANINIRLIĞI ARTACAK

Turşunun tanınırlığının üniversite ile artacağına inandığını aktaran Demirbaş, "Memleketinize gittiğinizde Çubuk turşusunu tarif edememeniz elbette olmaz. Evlendiğinizde eşlerinizi lezzetli turşulardan mahrum etmemeniz için bu turşuyu en iyi şekilde bilmeniz gerekiyor. Ayrıca sizlerle birlikte bu lezzeti dünyanın her yerine yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu nedenle ilk dersimiz 'Meşhur Çubuk turşusu' olacak. Sayın Rektörümüzle, öğretim görevlilerimizle ve öğrencilerimizle birlikte Çubuk turşusunu kuracağız. " ifadelerini kullandı.

Demirbaş, 5-8 Eylül'de düzenlenecek Turşu Festivali'ne üniversite camiasını ev sahibi olarak beklediklerini de sözlerine ekledi.

AYDINLI'NIN SÖZLERİ

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ise üniversite olarak ilçedeki yerleşkede gastronomi bölümü kurmayı istediklerini belirtti. Aydınlı, şöyle konuştu:

"Turşu ve yoğurt eski Türk topluluklarında çok önemli olan şeylerdir. Bence kurulma seremonisi ve meşakkatiyle turşunun hatırı 100 yıla dayanır diye düşünüyorum. Ben de evde eşimle birlikte turşu kurmayı çok seviyorum. Çubuk'tan aldığımız malzemelerle kendimiz turşuları kuruyoruz ve daha sonra çocuklara sürpriz yapıyoruz. Aslında buradaki de buna benzedi. Biz şimdi turşuyu kurduk öğrenciler geldiğinde bir sürprizle karşılaşacaklar. Karşılarında 1,5 tonluk bir turşu olacak. Biz de inşallah onlara afiyetle bu turşuyu sunacağız. Bu Anadolu'daki turşu türü hiçbir ülkede, hiçbir coğrafyada yok. Bunun için biz üniversite olarak gastronomi ile ilgili teknisyen ve tekniker yetiştirmek adına yeni bölümler açacağız. Özellikle bu bölgenin tarım, orman veya gıda alanlarına katkıda bulunma adına yüksekokulumuza inşallah bu bölümleri de ekleyeceğiz."

Aydınlı, kurulan turşunun 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilere dağıtılacağını da dile getirdi.

Programın sonunda AYBÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlileri ve öğrencileri konser verdi.