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Bağlıca Aile Yaşam Merkezi açılışa hazırlanıyor

7'den 70'e herkese hitap edecek Bağlıca Yaşam Merkezi tamamlanıyor. 8 tesis, çevre düzenlemeleri ve spor alanlarının yer aldığı dev yaşam alanı açılış için gün sayıyor

Ankara Haberleri 22.08.2019, 13:55 Ramazan Durmuş
Bağlıca Aile Yaşam Merkezi açılışa hazırlanıyor

Etimesgut Belediyesi tarafından inşa edilen Bağlıca Aile Yaşam Eğitim, Spor Yerleşkesi'nin kaba inşaatı tamamlandı, çevre düzenlemeleri yapıldı. Teşrif çalışmalarının ardından tesis Etimesgut halkının hizmetine sunulacak. 3 kuşağı aynı çatı altında buluşturacak yerleşke, Etimesgut halkının yaşam kalitesini yükseltecek, ilçenin değerine değer katacak.

53 bin metrekare alan üzerinde yükselen kompleks açıldığında başkent Ankara'nın aldığı en büyük yerel hizmet alanlarından biri olacak. 7'den 70'e toplumun tüm kesimlerine hitap eden özellikleri bünyesinde barındıran yerleşke içerisinde, Etimesgut halkının yaşam kalitesini artıracak birçok donatı hizmet verecek.

YERLEŞKE NELER VAR?

Yerleşkede 8 ayrı hizmet binası yer alıyor. Yerleşke bünyesinde; kapalı yüzme havuzu, meslek ve beceri eğitimlerinin verileceği etiSEM binası, 2500 kişilik kapalı spor salonu, 32 kişilik sporcu konaklama tesisi, emekli dinlenme evi, kreş, hanımlar konağı, cami, ampute takımı için idman sahaları, açık basketbol, futbol ve voleybol sahaları, tenis kortları hizmet verecek.

Çocuklar, gençler, yaşlılar, anneler babalar, aynı yerleşkeden yararlanacak; üç kuşak bir arada keyifli zaman geçirebilecek. Çocuklar, kreşe giderken; yetişkinler, eğitim ve spor sportif aktivitelerine katılabilecek. Dedeler ise emekli konağında emekliliğin tadını çıkaracak.

EN KAPSAMLI KOMPLEKS

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Bağlıca'ya yapılan yerleşkenin yalnız Etimesgut'un değil Ankara'nın en kapsamlı yaşam, eğitim ve spor kompleksi olduğunu söyledi. Yerleşkenin büyük ölçüde tamamlandığını tefriş çalışmalarına geçildiğini kaydeden Demirel, "Çok yakında hizmete açacağımız yerleşkemizde herkese yer olacak. Çocuklarımız için kreş, gençlerimiz için spor merkezleri, emeklilerimiz için emekli dinlenme evi, kadınlarımız için hanımlar konağı, eğitim almak isteyenler için etiSEM birimlerimiz, spor kulüplerimiz için antrenman sahaları, sporcu konaklama merkezi ve daha birçok sosyal donatımız yer alacak. Bağlıca Aile Yaşam Eğitim ve Spor Yerleşkemiz şimdiden ilçemiz, Ankaramız için hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Etimesgut Belediyesi
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