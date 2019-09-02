Bahçıvanlık kurslarına kayıt 9 Eylül’de başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl düzenlediği ‘Bahçıvanlık Kursu’na 2019 yılının son başvuruları 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, 20 iş günü şeklinde 2 dönem düzenlenecek olan kurslarda hem teknik bilgiler verileceğini hem de seralar ve parklarda pratik uygulamalar yapılacağını söyledi.

ÜCRETSİZ EĞİTİM

Bahçıvanlık kursundan Başkentli vatandaşların yararlanması amacıyla ücretsiz düzenlediklerini belirten Güldaş şu bilgileri verdi:

“2019 yılının güz dönemindeki son bahçıvanlık kursumuza kayıt başvuruları, 9-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Kurslardan yararlanmak isteyen kamu kurum çalışanları ve vatandaşlarımızı 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdan fotokopileri ile birlikte bekliyoruz.”

ÇEVRE BİLİNCİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Bahçıvanlık Kursları sayesinde, yeşili seven ve bitkilere meraklı olan Başkentlilerin salon ve bahçe bitkileri ile sebzecilik, fidancılık, bitki ilaçlaması ve budama konularını öğrenerek, çevrelerindeki peyzaj uygulamalarında daha bilinçli olmalarını amaçlanıyor.

2019 yılının son Bahçıvanlık kursu için 2 fotoğraf ve nüfus cüzdan fotokopisi ile Söğütözü Mahallesi 2185. Cadde No: 6 adresindeki Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na şahsen başvuru yapılması gerekiyor.