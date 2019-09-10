Bahçıvanlık kursuna başvurular başladı

Başkent’in yeşiline yeşillik katan peyzaj çalışmalarıyla şehrin dört bir yanını güzelleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin de bu güzelliğe katkı sağlamak için açtığı “Bahçıvanlık Kursu” kayıtları başladı.

Bahçıvanlık Kursu’na katılmak isteyen doğa sevenler 13 Eylül Cuma gününe kadar kayıt yaptırabilecekler.

“ANKARA HEPİMİZİN BİRLİKTE GÜZELLEŞTİRELİM”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, Bahçıvanlık Kursu sayesinde toprağa dokunan, yeşili seven, yaşadığı çevreyi bilinçli bir şekilde güzelleştirmek isteyen Başkentlilere rehberlik ettiklerini söyledi.

Yeşille iç içe olan bu eğitimlerin Başkentliler tarafından yoğun ilgi görüyor olmasının mutluluk verici olduğunu belirten Güldaş, “Doğayı seven, koruyan ve yaşatan nesillerin yetişmesine öncülük etmek istiyoruz. Ankara hepimizin, güzelleştirmek için balkonumuzda, bahçemizde, sokağımızda birçok şey yapabiliriz" dedi.

“TEORİK VE PRATİK BİLGİLER VERİLİYOR”

“Bahçıvanlık Kursu” kapsamında; bitki dikimi, üretimi, budama ve sulama teknikleri, meyve ve sebze yetiştiriciliği, bahçe çiçekleri, salon bitkilerinin üretimi ve bakımı gibi konulara alanında uzman personeller tarafından hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. Ücretsiz olarak verilen eğitimlerin ardından kursiyerlere katılım sertifikası verilecek.

Bahçıvanlık Kurslarına katılmak isteyenler, 2 adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile, 9 -13 Eylül 2019 tarihleri arasında 09.00 - 16.00 saatleri arasında Söğütözü Mahallesi 2185. Cadde No: 6/1 Çankaya adresinde bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına başvurabilecek.

