Bakan Kurum "Mogan Gölü tertemiz olacak"

Gölbaşı'nda incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gölbaşı’ndaki kaçak yapılar ve Mogan Gölü temizliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın park, bahçe, mesire alanı ve sahillerin temizliğinin denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlülerce yapılmasına ilişkin ‘Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi’nin tanıtımı için Gölbaşı’na gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’le birlikte Gölbaşı Belediyesi’ne ait Göktürk gezi teknesiyle yaptığı Mogan Gölü turunda, Gölbaşı’ndaki kaçak yapılar ve Mogan Gölü temizliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"MOGAN TERTEMİZ OLACAK"

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'ten gölde yapılan dip çamuru temizliği çalışmalarına ilişkin bilgi alan Bakan Kurum, "Bu güne kadar yaklaşık 70 milyon maliyetle, 3 milyon metreküp dip çamuru alınmış durumda. Bugün Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi artık Moganımızdaki sivri sinek eskisinden daha az. Dip çamuru temizliği devam ediyor, yaklaşık 2 milyon metreküp dip çamuru daha var. Bunu temizleyerek, Mogan Gölümüzü tertemiz hale getireceğiz" şeklinde konuşurken, Mogan Gölü çevresi için de yürüyüş ve bisiklet yolu projelerinin olduğunu ifade ederken, yakın zamanda da Gölbaşı'nda Millet Bahçesi yapılacağını anımsattı.

"KAÇAK YAPIYA İZİN YOK"

Gazetecilerin Gölbaşı'ndaki kaçak yapılara ilişkin sorusu üzerine, Mogan Gölü'nün Ankara'nın önemli bir değeri olduğuna dikkati çeken Kurum:"Özel çevre koruma bölgesi sınırları içerisinde kalan bu alanda kaçak yapılar tespit edildi. Bu yapılara ilişkin de tebligatlar ilgililerine yapıldı. En yakın zamanda Gölbaşı'ndaki kaçak yapıların yıkım sürecini başlatacağız. Başkanlığımız, Kaymakamlığımız, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz süreci ortaklaşa yürütecek. Muğla'da ve Türkiye'de olduğu gibi Gölbaşı'nda da kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Müsaade edenlere de gerekli bütün cezai ve hukuki işlemleri uygulayacağız" dedi.