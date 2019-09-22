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Balcı "Yöresel ürünlerle bölgesel ekonomiler canlanacak"

2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde konuşan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, yöresel ürünler üzerinden oluşturulacak turizm rotası sayesinde bölgesel ekonomilerin canlanacağını ifade etti.

Ankara Haberleri 22.09.2019, 10:08 Ramazan Durmuş
Balcı "Yöresel ürünlerle bölgesel ekonomiler canlanacak"

2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde konuşan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, yöresel ürünler üzerinden oluşturulacak turizm rotası sayesinde bölgesel ekonomilerin canlanacağını ifade etti.

ATO Congresium'da gerçekleştirilen "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nde "Yerel Yönetimlerin Coğrafi İşaretlerin Korunmasındaki Rolü" konulu panel düzenlendi. TRT 1 Ana Haber Spikeri Işıl Açıkkar'ın moderatörlüğünü yaptığı panele; Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan Kalkan konuşmacı olarak katıldı. Başkentin tescilli ürünleri; Ankara döneri, Ankara simidi ve Ankara tavasının ilk olarak Altındağ sınırlarında yapıldığını ifade eden Başkan Asım Balcı, “Anadolu’nun tüm mozaiklerinin harmanlandığı Altındağ’da yaşatılan kültür ve geleneklerden kaynağını alan ürünlerin her birinin coğrafi değerleri bulunmaktadır. Eski Ankara olarak da nitelendirilen Altındağ’da, şehrin ilk kurulan lokanta ve fırınlarında üretilmeye başlanan ve zamanla ünü kent sınırlarını aşan Ankara simidi, Ankara döneri ve Ankara tavası gibi nice ürün bulunmaktadır. Bu yöresel ürünlerin turizm ürününe dönüştürülerek yerli ve yabancı turistle buluşturulması, Altındağ’ı turizm destinasyonları arasında çekici hale getirecektir.” dedi.

“YEREL EKONOMİ CANLANACAKTIR”

Yöresel ürünler üzerinden bir turizm rotası oluşturulması gerektiğini de vurgulayan Başkan Balcı, “Altındağ’daki coğrafi işaretli ürünleri; fuarlar, etkinlikler, broşürler, gezi rehberleri gibi çalışmalarda kullanarak turistlerde farkındalık oluşturulmalıdır. Böylece insanların bölgedeki diğer tarihi ve kültürel mirasları ziyaret etmeleri  sayesinde bölge içerisinde bir turizm rotası haline gelinebilir.  Bu sayede hem Altındağ hem de Ankara’nın, dünyada uygulama örneklerinin de yer aldığı İtalya, Fransa ve Arjantin gibi ülkelerde olduğu gibi coğrafi işaret üzerine kurulan bir turizm rotası oluşturulması sağlanabilir. Coğrafi işaretlerin bu fonksiyonunu kullanılmasıyla birlikte turizm başta olmak üzere çeşitli hizmet sektörlerinin yüksek gelirler elde etmesinin de yolu açılacaktır. Turizm hacmini arttıran, hizmet sektörlerinde hareketlilik sağlayan, istihdam alanı açan, üretici ile tüketiciyi buluşturan böyle bir turizm destinasyonu pazarlaması ile birlikte yerel ekonomi de canlanacaktır. Yerelde, ulusalda ve uluslararası alanda önemli bir kalkınma politikası aracı haline gelen coğrafi işaretler, Altındağ’ın ekonomisine yukarı doğru bir ivme kazandıracak temel unsurlardan biri olacaktır.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BALCI’YA PLAKET

Ankara Valisi Vasip Şahin ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın açılış konuşmalarını yaptığı panelde, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran tarafından Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’ya ve diğer İlçe belediye başkanlarına katkılarından dolayı plaket verildi. Panelin ardından coğrafi işaretli ürünlerin yer aldığı fuarı gezen Başkan Balcı, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: Altındağ Belediyesi
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