Sosyal Sorumluluk Platformu'nda yer alan "Başarının Sırrı Öğrenmekten Geçer” projesi için Ankara Kalkınma Ajansı’nda sponsorluk imza töreni gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine; Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım ve proje sponsoru Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üniversiteden davetliler katıldı.

Sosyal Sorumluluk Platformu adına imza töreninde konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık; “15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra FETÖ terör örgütünün en çok zarar verdiği müesseselerden bir tanesi de STK’lar olmuştur. Bu hain darbe girişiminden sonra STK’lara olan güven azaldı. Ankara Kalkınma Ajansı olarak bizler STK’lara sosyal sorunların çözümü için sundukları projelerine hibe sağlayan bir kuruluştuk fakat STK’lara olan güvenin sarsıldığı bu süreçte sosyal bağları güçlendirecek ve sosyal sermayenin yaralarını sarmasında etkili olabilecek Sosyal Sorumluluk Platformunu kurduk. Platformda STK’lardan yine proje başvurusu alınmakta fakat fonlama Ajansın ya da başvuru sahibinin gayretleri ile sponsor aracılığı ile olmaktadır. Sponsor ise aracı kurumun Ajans olması münasebetiyle gönül rahatlığı ile projelere kaynak ayırmakta ve gönüllüler kolaylıkla projelerde yer alabilmektedirler. Platform, 11 başlık altında sivil toplum kuruluşları tarafından projelendirilen çeşitli toplumsal sorunları sponsor ve gönüllüleri ile buluşturan bir yapıdır. Bu yapı kapsamında 16’ıncı sponsorluk anlaşmasının imzalanıyor olmasından büyük memnuniyet duymaktayız.” Şayık, projede sponsor olarak yer almalarından dolayı Başkent Üniversitesi Rektörü’ne teşekkürlerini bildirdi.

Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım, imza töreninde yaptığı konuşmada; “İlçemizde özellikle dezavantajlı bölgelerde yer alan ilk ve ortaokullarda öğrenim görmekte olan çocuklara Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde okuyan öğrenciler takviye derslerle İngilizceyi oyun oynayarak anlatacaklardır. Bu sayede çocukların öğrenmekte zorluk çektiği ders eğlenceli bir hale dönüşecektir.” Yıldırım, projelerine samimi desteklerinden ötürü Başkent Üniversitesi’ne ve Sosyal Sorumluluk Platformu’nun çalışmalarından dolayı Ankara Kalkınma Ajansına teşekkürlerini ifade etti.

Proje sponsoru Rektör Haberal, “Üniversite olarak Ankara Kalkınma Ajansı ile farklı platformlarda da işbirliği yapmakta ve projeler yürütmekteyiz. Ajansla yaptığımız çalışmalardan heyecan duyduğumu bir kez daha dile getirmek isterim. Üniversitemiz sosyal sorumluluk projelerine önem vermekte olup yaşadığımız toplumun sorunlarından kendimizi soyutlayamayız.” Haberal, bu projede yer almaktan ve destekçi olmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek bu iş birliğini sağladığı için Platforma ve Ankara Kalkınma Ajansına teşekkür etti.

"Başarının Sırrı Öğrenmekten Geçer“ projesi kapsamında; özellikle devlet okullarında, yabancı dil olarak İngilizce öğretimine destek vermek, çocukların uluslararası bir dil olan İngilizceyi akıcı konuşmalarını desteklemek, okul bünyesinde belli gün ve saatlerde eğitim almalarını sağlamak yoluyla çocukların niteliklerinin arttırılması hedefleniyor.