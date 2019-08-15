Başkan Altınok, Bir Gecede 9 Mahalle Gezdi

​ALTINOK, “KEÇİÖREN’DE GÜVEN VAR” DEDİ, BİR GECEDE 9 MAHALLE GEZDİ

“Keçiören’in sokakları, pazarları ve parkları huzurlu olacak” diyerek göreve geldiği ilk andan itibaren ilçeyi adım adım gezen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bir gecede 9 mahalle gezerek bir rekora imza attı.

Park ve sokaklarda hem temizlik denetimi yapan hem de vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını da kutlayan Başkan Turgut Altınok akşam saatlerinde başladığı mahalle gezmelerini sabah 5.30’a kadar sürdürdü. Altınok, Yayla, Şehit Kubilay, Esertepe, Atapark, Kuşcağız, Etlik, Ufuktepe, Ovacık, İncirli Mahallelerini adım adım gezdi.

Keçiören’de her gece geç saatlere kadar bir uçtan bir uca incelemelerde bulunan Altınok, yine sabah saatlerine kadar 9 mahalle ve sokaklarında vatandaşlarla buluştu. Başkan Altınok, “Makamda oturarak olmaz, yürüyerek, hissederek, vatandaşla iç içe olarak, dinleyerek huzur, güven ve hizmet olur” ifadelerini kullandı.

“AJANDAMIZDA HİZMET VAR”

Vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdiği Altınok, “Ajandamız açık, ne yapacaksak birlikte konuşup sorunları yerinde tespit edip yapacağız. Bizde 24 saat çalışma esastır. Özellikle kadın ve çocuklar parklarda rahat ve güvenle oturamıyorsa o şehirde sorun vardır, biz Keçiören’e yeniden huzur, yeniden güven getirdik, çocuklarımızı sokağın tehlikelerinden koruma noktasında Emniyet ve asayiş birimlerimizle iş birliği yapıyoruz, Keçiören’in yaşayan bir şehir olmasına çalışıyoruz” dedi.

“OVACIK’IN YILDIZI PARLAYACAK”

Altınok, yeni yapılan parklarda da incelemelerde bulunurken, vatandaşların taleplerini de dinledi. İnceleme gezisi esnasında Ovacık’a ayrı bir parantez açan Başkan Altınok, “Ovacık bölgemiz, Allah'ın izniyle yeni proje ve ağaçlandırma çalışmalarımızla Ankara'mızın cazibe merkezi, akciğeri; Başkent'imizin yeşil vahası ve yeşil vadisi olacak” diye konuştu.

Vatandaşların, Keçiören’e yeniden güven ve huzur gelmesinden ötürü teşekkürlerini dile getirmelerini memnuniyet ile karşılayan Altınok, Keçiören’in temizlik, yeşil alan ve huzurda örnek olacağının da altını çizdi.