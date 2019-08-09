Başkan Altınok, Çocukların Sahne Heyecanını Paylaştı

Keçiören Belediyesi tarafından açılan yaz dönemi tiyatro kursu “Skeçler” adlı final oyununun sahnelenmesi ile sona ererken, kursa katılan çocuklara sertifikalarını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok verdi.

Necip Fazıl Sahnesi’nde düzenlenen yaz dönemi tiyatro kursunun mezuniyet gösterisine katılarak çocuklarının heyecanını aileleriyle birlikte paylaşan Başkan Turgut Altınok, “Çocuklarımızı her alanda yetiştirmeli ve eğitmeliyiz. Özgüveni yüksek, hedefleri olan, geleceğe umutla bakan bir nesil yetiştirmeliyiz. Çünkü devletlerin ve milletlerin geleceği gençleri ve çocuklarıdır. Nasıl bir nesil yetiştirirsek gelecekten de onu bekleyebiliriz” dedi.

Hz. Mevlana’nın ‘Tasın ne kadarsa o kadar dolar’ sözünü hatırlatarak, “Bu çocukların tasını geniş tutmalıyız, onların fikirlerine değer verdiğimizi göstermeli, projelerini desteklemeli, hür bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Çünkü muasır medeniyetler seviyesine bizleri çıkaracak olan onlar. Milli ve manevi gelişimlerini desteklemeliyiz” diye konuştu.

“ÇALIŞKAN VE ÜRETKEN OLUN” TAVSİYESİ

Keçiören’de kültür ve sanat etkinliklerinin artması ve çocuklara fırsatlar sunulması noktasına özel hassasiyet gösteren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Atatürk’ün ‘Tek bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak’ sözüne de atıf yaparak çocuklara üretmeleri, faydalı olmaları, tarih okumaları tavsiyesinde bulundu.

ALTINOK’TAN İKİ MÜJDE BİRDEN

Keçiören Belediye Başkanı Altınok sözlerini “Çocuklar, her biriniz yıldız ve kahraman olacak, koşarak güzel hedeflere ilerleyeceksiniz” diyerek tamamlarken kış döneminde de tiyatro kursunun devam edeceği müjdesini verdi.

Çocukların coşkulu bir sevinçle karşıladığı bu müjde sonrası Altınok’un, “Tarih şuuruna sahip bir nesil olarak yetişmeniz için Çanakkale gezisi organize edeceğiz” şeklindeki ikinci sözü de ailelerin ve çocukların coşkulu alkışlarıyla karşılık buldu.

Yoğun bir ilgiyle başlayan ve 11 yaş üzeri 30 öğrencinin katıldığı yaz dönemi tiyatro kurslarında; diksiyon, drama ve sahne eğitimi alan çocuklara sertifikalarını Başkan Turgut Altınok ile birlikte AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan verdi.