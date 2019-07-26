Başkan Altınok, Dostum Çiftinin Nikahını Kıydı

JW Marriot Otel’de gerçekleşen nikah töreninde Beliz-Batur Dostum çiftinin şahitliğini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Dış Politikalar Kurulu Üyesi Dr. İsmail Safi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ramazan Çimendere üstlendi.

ALTINOK’TAN SAYGI VE HOŞGÖRÜ VURGUSU

Çolak ve Dostum ailelerinin bu mutlu gününde çiftin nikahını kıyan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, şahitlerin ve davetlilerin huzurunda ‘evet’ cevabını aldıktan sonra nikah cüzdanını geline vererek Dostum çiftine iki cihan saadeti diledi.

Başkan Altınok, “Türk toplumunda aile kurmanın ve aile kurumuna sahip çıkmanın önemi büyüktür. Milli sembollerimizden biri olan aile kurumu, bireylerin bu çatı altında kurduğu düzen ile beraberinde toplumsal düzenin korunması adına da anlamlıdır. Ailenin temel taşları karşılıklı sevgi, saygı, hürmet, anlayıştır. Çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar ve iki cihan saadeti diliyorum. Mutluluklarını dünyaya getirecekleri yavrularıyla taçlandıracak olan kardeşlerimizin çocukları da inşallah vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza bağlı, ülkesine ve milletine hizmet eden bireyler olarak yetişirler” diye konuştu.

NİKÂH ŞAHİTLERİNDEN MUTLULUK TEMENNİSİ

Nikâhta şahitlik yapan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Dış Politikalar Kurulu Üyesi Dr. İsmail Safi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ramazan Çimendere de Beliz - Batur Dostum çiftinin mutluluklarına şahit olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.