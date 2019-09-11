Başkan Altınok, halk günlerinde çözüm üretiyor

Giderek gelenekselleşen Halk Günü’nde vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’de yaşayan her yaş ve kesimden bütün insanlarımıza dokunan, dertleriyle kederlenen, acısını paylaşıp sevincine ortak olan, gönüllerin bir araya gelmesini sağlayan bir yönetim anlayışını yine hakim kılacağız” dedi.

Keçiören Belediyesi’nin yerel yönetimde katılımcılığı sağlamak ve ortak çözümde buluşmak anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Günü Toplantıları’nda vatandaşlar, her konuda taleplerini Başkan Altınok’a iletiyor. Başkan yardımcılarının hazır bulunduğu toplantıda talepler ilgili müdürlüklere anında iletiliyor. Her türlü konu hakkındaki istek ve önerilerini dikkate alan ilgili müdürlükler, gelen talepler doğrultusunda mümkün olan en kısa zamanda gereken inceleme ve çalışmayı yaparak, sorunlara çözüm üretiyor.

Engelli, yaşlı ve hamilelere öncelik tanındığı ve vatandaşların talep ve önerisini dile getirdikten sonra talep eden kişilerin servisle evlerine kadar bırakıldığı Halk Günü’nde, Başkan Turgut Altınok’a belediye çalışmalarından dolayı teşekkür etmek üzere gelen vatandaşların çokluğu da dikkati çekiyor.

“GÖNÜLLERİ BİR ARAYA GETİREN YÖNETİM ANLAYIŞINI HÂKİM KILACAĞIZ”

İlçe halkı ile bire bir iletişim kurarak sorunlarına hızlı çözümler üretmek amacıyla Halk Günü’nü düzenlediklerini belirten Altınok, şunları ifade etti:

“Biz göreve başlarken ilçemizi halkımızla birlikte yöneteceğimizi, halka rağmen değil, halkla birlikte bir yönetim vizyonu ortaya koyacağımızı belirtmiştik. Keçiören’de yaşayan her yaş ve kesimden bütün insanlarımıza dokunan, dertleriyle kederlenen, acısını paylaşıp sevincine ortak olan, gönüllerin bir araya gelmesini sağlayan bir yönetim anlayışını yine hakim kılacağız. İnsanlardan uzak duran, dört duvar arasına sıkışıp kalan bir anlayışı asla kabul etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızla iç içe olmayı yönetim anlayışı olarak gören bir belediye başkanı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

VATANDAŞIN “HALK GÜNÜ” MEMNUNİYETİ

Öte yandan Halk Günü buluşmalarına katılarak Başkan Altınok’la bir araya gelen vatandaşlar, karşılaştıkları ilgi ve Belediyenin çözüm odaklı yaklaşımından duydukları memnuniyeti ise, “Sayın Başkanımız, sorunlarımızı çözüme kavuşturma noktasında elinden geleni yapıyor. Keçiören’e dair beklentilerimizi soruyor, görüşlerimizi alıyor. Zaten sokakta, parkta ve pazarda sürekli bizimle iç içe, yanımızda olduğunu hissettiriyor, Halk Günü’nden sonra da servisler bizleri evimize kadar bırakıyor” şeklinde ifade ettiler.