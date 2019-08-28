Başkan Altınok, Halk Gününde vatandaşları dinledi

Göreve geldiği ilk andan itibaren vatandaşla iç içe olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, halk gününde makamında Keçiörenli’lerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Engelli, yaşlı ve çocuklu kadınlara öncelik tanınan ve Başkan Altınok’un makamında halkın yoğun ilgisiyle gerçekleşen ilk halk gününde Başkan Yardımcıları da hazır bulundu.

İLKE SOSYAL BELEDİYECİLİK

Makamında Keçiörenli vatandaşları kabul ederek talep ve sorunlarını tek tek dinleyerek not aldıran Altınok, katılımcı yerel yönetim ve sosyal belediyecilik anlayışını ilke edindiklerinin altını çizdi. Başkan Altınok, sorunlara anında müdahale etmek için belediyenin yetkili birimlerini harekete geçirdiklerini de vurguladı.

Sadece halk gününde değil pazaryeri, park ve esnaf ziyaretleri ile her fırsatta vatandaşla bir araya gelen Başkan Altınok, Keçiörenli’lerle büyük bir aile olduklarına dikkat çekerek, şunları söyledi:

VATANDAŞLA İÇ İÇE…

“Vatandaşlarımız, kendi seçtikleri Belediye Başkanına bir adım kadar yakın olabilmeli. Vatandaşımızla iç içe olarak karar mekanizmasına onları da dahil ediyor, onlar için hizmet üretiyoruz. Halkımızla beraber olmanın, onların sorunlarına çözüm üretmenin ve Keçiören’i birlikte yönetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Elimizden geldiğince tüm vatandaşlarımızın sorunlarına yardımcı oluyoruz. Keçiörenli’lerden gelen taleplere göre bir yandan sorunlara çözüm üretirken, diğer taraftan vatandaşlarımızın bizimle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendirme imkanı buluyoruz.”

Her mahalleyi adım adım sabaha kadar gezdiğini ve iletişimde tüm sınırları kaldırdıklarını ifade eden Altınok, vatandaşların yanında olduklarını her fırsatta hissettirdiklerinin de altını çizdi.