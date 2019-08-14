Başkan Altınok, Kartaltepe'!de piknikçilerle buluştu

Yazın gelmesiyle birlikte açık ve temiz havanın tadını çıkartmak isteyen Ankaralılar, Keçiören’deki Kartaltepe Kent Ormanına akın ediyor. Kartaltepe Kent Ormanında piknik severlerle bir araya gelen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok rastladığı Sivas Suşehrili Kore gazisi Sıtkı Taşkın’la kısa bir sohbet gerçekleştirerek, “Vatanımız, milletimiz, bayrağımız sonsuza kadar var olsun, şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz” ifadesini kullandı.

DUYGULANDIRAN KARŞILAŞMA

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Türkiye’nin en uzun Dağ Kızağı Parkı’nın açılmasıyla birlikte hareketlenen Kartaltepe Kent Ormanını ziyareti sırasında Kore Gazisi Sıtkı Taşkın ile karşılaşarak elini öpüp hatırını sordu.

Türk milletinin kahramanlığının dillere destan olduğunu vurgulayan Başkan Altınok Atatürk’ün “Bir Türk dünyaya bedeldir” sözünü hatırlatarak, “Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Doğmak için vatan lazım, vatan güzel… Ölmek için vatan lazım, vatan güzel… İstiklalimizin ve devletimizin kıymetini bilelim. Devletimiz kolay kurulmadı, kolay kurtulmadı. Devletimizin kitabında geçmişte de manda ve esaret yoktu, bugün de yok… Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ülkemizin jeopolitik önemi nedeniyle yine oyunlar büyük. Unutmayalım ki, sıkıntılarımızı birlik oldukça aşar ve refahımızı yükseltiriz. Devlet Euro, Dolar ve altınla satın alınamaz. Devletimiz, ilelebet payidar kalsın” dedi.

PİKNİK SEVERLERİN DEĞİŞMEZ ADRESİ

Kartaltepe Kent Ormanında doğa ile baş başa kalmak isteyen piknik severler, aileleriyle neşe içinde zaman geçirme imkanı buluyor. Hafta sonu yaklaşık 8 bin, hafta içi de 2 bin kişinin geldiği mesire alanında bir kenarda barbekü yapanlar, diğer yanda uçurtma uçuranlar açık havanın tadını doyasıya çıkarıyor. Ayrıca bisiklet parkuru da çocukların neşeli rekabetlerine sahne oluyor.

Renkli görüntülerin yaşandığı mesire alanında uçurtma uçuranlar, top oynayıp ip atlayanların yanı sıra adrenalin tutkunları için de dağ kızağı da hizmet veriyor.