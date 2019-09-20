Başkan Altınok, Keçiörenli gazilerle yemekte buluştu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle, Estergon Türk Kültür Merkezi’nde Keçiören Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yemek programına katıldı.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Keçiören Müftüsü Mehmet Şahin, Jandarma Komutanı Başçavuş Tevfik Keser ve gazilerle birlikte 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle düzenlenen yemeğe katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları söyledi:

“Vatan gazi ve şehitlerimize minnettardır, şairin de dediği gibi ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır’, Her cephede milyonlarca şehit vererek milli mücadeleden zaferle çıktık. Küllerinden doğmuş bir milletin evlatlarıyız. Dünyaya adaleti, nizamı getiren bir imparatorluğun evlatları ve bakiyesiyiz. Vatanımız, milletimiz, şerefimiz, dinimiz, bayrağımız varsa bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehit ve gazilerimize borçluyuz. Kutsal değerler uğruna canından, kanından vazgeçen gazilerimize minnettarız.”

Terörle mücadeleye de değinen Başkan Altınok, “Bu ülkede kim varsa şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçludur. Bizler de birlik ve beraberlik içinde Alevi, Sünni, Türk ve Kürt demeden kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz, ayrım yapan kalleştir. Kirli ve sinsi planları bozacak, Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılacağız” dedi.

KAYMAKAM BULUT: 15 TEMMUZ’DA EN FAZLA GAZİ KEÇİÖREN’DE

15 Temmuz’da en fazla şehit veren ve gaziye sahip ilçenin Keçiören olduğuna vurgu yapan Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut’ta konuşmasında, “Gazilerimizin yaptıklarının üzerine söyleyecek bir sözümüz yok, en büyük fedakarlığı yapmış durumdasınız. Sizleri seviyoruz, tüm gazilerimize uzun ömürler diliyorum, 720 gazi ile Keçiören en fazla gazinin ikamet ettiği ilçemizdir” dedi.