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BAŞKAN ALTINOK, KEÇİÖRENLİ'LERLE BAYRAMLAŞTI

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bayram güzellikler, hayırlar getirsin, sevgi bağları pekişsin, yardımlaşma duygularımız perçinlensin, birliğimiz daim olsun” temennilerinde bulundu.

Ankara Haberleri 12.08.2019, 19:04 Emir Yılmaz
BAŞKAN ALTINOK, KEÇİÖRENLİ'LERLE BAYRAMLAŞTI

BAŞKAN ALTINOK, KEÇİÖRENLİ'LERLE BAYRAMLAŞTI

Kurban Bayramının ikinci gününde Keçiören Belediyesi’nin hizmet binasında düzenlenen bayramlaşma töreni, gencinden yaşlısına yüzlerce Keçiörenliyi bir araya getirirken, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bayram güzellikler, hayırlar getirsin, sevgi bağları pekişsin, yardımlaşma duygularımız perçinlensin, birliğimiz daim olsun” temennilerinde bulundu.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik örneğinin en güzel şekilde sergilendiği törende vatandaşlarla tek tek bayramlaşan ve yakından ilgilenen Başkan Altınok, öncesinde AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma törenine de katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuklarına çikolata ve kolonya ikram eden Başkan Altınok’a AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Alparslan Doğan da bayram ziyaretinde bulundu.

BAYRAMLAR BİRLİKTE ANLAMLI

Başkan Altınok, bayramların birlik ve beraberlik duygusunun doruğa çıktığı özel günler olduğunu belirterek, "Bayramlar müstesna ve istisna günlerdir, Paylaşma, dayanışma, kardeşlik duygularının yoğun yaşandığı bu günleri anlamlı hale getiren ise birlikte yaşamak. Bayramın ruhuna uygun yaşamamız lazım. Çocuklarımıza da bu değerlerimizi aktarmamız, bayramın güzel duygularını yaşatmamız lazım. Ailemizle, dostlarımızla, akrabalarımızla, komşularımızla bir araya gelirken, tabi ki kimsesizleri,  darda olanları da unutmamak lazım. Keçiören’de güngörmüşüyle, genciyle, çocuğuyla toplumun tüm kesimleriyle Kurban Bayramı’nı kutluyoruz, Kurban Bayramı ülkemize, milletimize ve İslam Alemine hayırlar getirsin” dedi.

BAŞKAN ALTINOK, KEÇİÖRENLİ'LERLE BAYRAMLAŞTI

BAŞKAN ALTINOK, KEÇİÖRENLİ'LERLE BAYRAMLAŞTI

BAŞKAN ALTINOK, KEÇİÖRENLİ'LERLE BAYRAMLAŞTI

Kaynak: Keçiören Belediyesi
#iören #keçiören belediyesi #turgut altınok #bayramlaşma
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