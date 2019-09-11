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Başkan Altınok, minik taekwondocularla buluştu

Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Batı Müsabakalarını izleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hepiniz birer Türk bayrağısınız ve bizlerin gururu olacaksınız” dedi.

Ankara Haberleri 11.09.2019, 10:27 Ramazan Durmuş
Başkan Altınok, minik taekwondocularla buluştu

Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Batı Müsabakalarını izleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hepiniz birer Türk bayrağısınız ve bizlerin gururu olacaksınız” dedi.

Keçiören Taha Akgül Spor Salonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Taekwondo Federasyonu iş birliğinde, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un ev sahipliğinde gerçekleşen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Batı Müsabakaları 10 -14 Eylül tarihleri arasında oynanacak.

Bini Ankara’dan olmak üzere toplamda 2 bin 800 sporcunun katıldığı müsabakaları Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ile birlikte izleyen Başkan Altınok, “Müsabakalara Keçiören olarak ev sahipliği yapıyor olmaktan ötürü mutluyuz, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Onlardan Avrupa Olimpiyatlarının sözünü alıyorum, hepiniz birer Türk bayrağısınız ve inşallah bizim gururumuz olacaksınız. Bizler de yaptığımız sportif yatırımlar, Avrupa ve dünya standartlarındaki tesislerle sizlerin yanında olacağız. Sizler devletimizin ve ülkemizin geleceği ve teminatısınız” dedi.

Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, destek olan ve katkı veren herkese teşekkür ederek sporculara başarılar diledi.

Müsabakalara sporcular Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak’tan katılıyor.

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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#ankara haberleri #keçiören belediyesi #Minikler Teakwondo şampiyonası #turgut altınok
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