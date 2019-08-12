Başkan Altınok'tan hem denetim hem bayramlaşma

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Ankara’nın en modern mezbahanesi olan Keçiören Belediyesi Ovacık Kurban Kesim Tesisleri’ne giden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hem vatandaşlarla bayramlaştı hem de uzman personel tarafından yapılan kurbanlık kesim işlemlerini yerinde inceledi.

“Bu sene karmaşa, kaos yok, hakkaniyet var” diyen Başkan Altınok, Bayram namazını İskitler Merkez Camii’nde kıldıktan sonra cami cemaatiyle bayramlaştı.

HİJYEN, GÜVENLİK DAHİL TÜM TEDBİRLER ALINDI

Ovacık’taki mezbahanede kurbanlık kesim işlemlerini inceleyen Başkan Altınok, kurbanlık kesim sırasını bekleyen vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı, mezbahane hizmetleri ile ilgili görüşlerini de dinlerken, “Modern mezbahanemiz sayesinde Kurban Bayramı’nda istenmeyen görüntülerin yaşanmıyor, tesislerimiz hızlı bir şekilde çalışıyor ve vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlıyor. Kurban Bayramı boyunca hijyen, güvenlik dahil herhangi bir sıkıntı yaşamaması için her türlü tedbiri aldık. Tüm ekiplerimiz alanda ve vatandaşımızın yanında. Mezbahanenin dışında kurbanını kesmek isteyen vatandaşlarımız için de Keçiören genelinde 13 noktayı kesim alanı olarak belirledik. Aktepe, Atapark, Ayvalı, Yeşiltepe, Esertepe, Kalaba, Ufuktepe, Uyanış, 23 Nisan, İncirli, 19 Mayıs, Sancaktepe ve Yayla semt pazar yerlerimizde de vatandaşlarımız kurban kesim işlemlerini gerçekleştiriyorlar" dedi.

Mezbahaneye gelen Keçiörenliler ise kurbanlık kesimi ile ilgili hizmetlerinden dolayı Başkan Turgut Altınok’a teşekkür ederek, "Kurbanlarımız vekaletimiz alınarak, elimiz değmeden dini vecibelere uygun şekilde kesiliyor. Hem Başkanımızdan hem de tesis çalışanlarından Allah razı olsun. Çok memnunuz, tüm tedbirler alınmış, içimiz rahat" görüşünü dile getirdi.

Ayrıca mezbahanede kesim işlemlerini bekleyen vatandaşlar için gün boyu açık büfe kahvaltı hizmeti sunulması da memnuniyetle karşılandı.

HİJYEN KURALLARI EN ÜST SEVİYEDE

Keçiören Belediyesi tarafından Ovacık’ta kurulan mezbahane, uzman personeli ve modern ekipmanları sayesinde vatandaşların kurban ibadetlerini rahat ve huzurlu biçimde yerine getirmelerini sağlıyor. Vatandaşların kurbanlıkları bayram öncesinden aldıkları sıraya göre sistemli ve hızlı bir şekilde kesilirken, hijyen kuralları da en üst seviyede tutuluyor. Usta kasapların görev yaptığı mezbahanede, Keçiören Belediyesi tarafından özel olarak kurulan kurban taşıma ekibi de kesilen kurbanlıkların taşınması konusunda ücretsiz hizmet veriyor. Veteriner hekimlerin gözetiminde yapılan kesim işlemleri sırasında hazır bekleyen sağlık ekipleri de etlerini parçalarken yaralanan vatandaşlara anında müdahale ediyor.

Başkan Altınok daha sonra vatandaşların kurban kesim işlemlerini yaptığı pazar yerlerini gezerek hem bayramlaştı hem de incelemelerde bulundu.