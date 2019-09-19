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Başkan Altınok'tan İstiklal Savaşı Gazisine ziyaret...

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İstiklal Savaşı'nın son gazilerinden Şiho Kara’yı ziyaret ederek elini öptü. Milli değerler konusundaki hassasiyetiyle bilinen Başkan Altınok, “Milli mücadeleyi başarıyla sonuçlandırıp bu eşsiz vatanı bize bırakan kahramanlarımızın değerini bilelim, Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Ankara Haberleri 19.09.2019, 11:21 Ramazan Durmuş
Başkan Altınok'tan İstiklal Savaşı Gazisine ziyaret...

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İstiklal Savaşı'nın son gazilerinden Şiho Kara’yı ziyaret ederek elini öptü. Milli değerler konusundaki hassasiyetiyle bilinen Başkan Altınok, “Milli mücadeleyi başarıyla sonuçlandırıp bu eşsiz vatanı bize bırakan kahramanlarımızın değerini bilelim, Allah hepsinden razı olsun” dedi.

ŞİHO KARA’DAN ANKARA’YI GEZDİRME SÖZÜ

İstiklal Gazisi Şiho Kara’yı evinde ziyaret ederek elini öpen, hatırını sorarak uzun ömürler dileyen Başkan Altınok, “Vatanımız, milletimiz, bayrağımız sonsuza kadar var olsun, şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz” ifadesini kullandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şiho Kara ise Başkan Altınok’a Ankara’yı gezdirme sözü verdi.

Bu söz karşısında çok mutlu olan Başkan Altınok, Keçiören’in Kurtuluş Savaşı’nda ilk Genelkurmay Karargahı olduğuna dikkat çekerek, “Güzel Ankara’mız milli mücadelenin merkeziydi, Keçiören ilk Genelkurmay Karargahıydı, şimdi yaşayan bir tarihle buraları gezmek onore edici, gurur verici” dedi.

“DEVLETİMİZ İLELEBET PAYİDAR KALSIN”

Türk milletinin kahramanlığının dillere destan olduğunu vurgulayan Başkan Altınok Atatürk’ün “Bir Türk dünyaya bedeldir” sözünü hatırlatarak, “Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Doğmak için vatan lazım, vatan güzel… Ölmek için vatan lazım, vatan güzel… İstiklalimizin ve devletimizin kıymetini bilelim. Devletimiz kolay kurulmadı, kolay kurtulmadı. Devletimizin kitabında geçmişte de manda ve esaret yoktu, bugün de yok… Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var.  Ülkemizin jeopolitik önemi nedeniyle yine oyunlar büyük. Unutmayalım ki, sıkıntılarımızı birlik oldukça aşar ve refahımızı yükseltiriz. Devlet Euro, Dolar ve altınla satın alınamaz. Devletimiz, ilelebet payidar kalsın” dedi.

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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