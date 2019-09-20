Başkan Altınok'tan Keçiörenlilere bisiklet ve yürüyüş çağrısı

Keçiören Belediyesi, Avrupa Birliği'nin (AB) sürdürülebilir ulaşım politikası alanındaki hedeflerine dikkat çekmek amacıyla 16 - 22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir dizi etkinliğin yanı sıra bisiklet sürme ve yürüyüş etkinliği de düzenliyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, herkesi etkinliklerine katılmaya davet ederken, “Keçiören; spor, hareket ve toplum sağlığını gözeten ve teşvik eden bir belediye” dedi.

RENKLİ SPORTİF GÖSTERİLER

Ankara Balkan Bandosu ve Ankara Kulübü Seymen Ekibinin de katılacağı ve sosyal medya üzerinden #hareketlilikhaftası #birlikteyürüyelim hastangleri ile desteklenecek program boyunca Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapalı olacak. Programda ayrıca dart, taolu, taiçi, sanda gösterisi, seksek, yumurta taşıma, çuval yarışı, seksek, laser run, badminton, step, zumba, plates gibi renkli sportif etkinlikler yer alacak.

Büyükelçi, spor ve sanatçıların da katılımının da beklendiği programda herkes spor kıyafetleriyle yerini alacak.

“BİSİKLET YOLLARININ SAYISINI ARTIRACAĞIZ”

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında kentsel ulaşım politikalarını geliştirme ve desteklemenin gerekliliğine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bisiklet sürmeyi sadece hobi olmaktan çıkarmamız lazım. Hatta ulaşımda da bisiklet kullanılmalı. Tabi bunun için yolların ona göre dizayn edilmesi gerekiyor, bu yöndeki çalışmaları destekliyoruz, biz de bisiklet yollarımızın sayısını artıracağız. Bu etkinlikle bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve motorlu araçların çevreye verdiği etkilerin azaltılmasıyla alakalı topluma farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Keçiören’de çok sayıda spor tesisi ve yürüyüş yolları olduğuna da dikkat çeken Altınok, herkesi 21 Eylül Cumartesi günü saat 11.00’de Keçiören Belediyesi önünde düzenlenecek etkinliğe davet etti.