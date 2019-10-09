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Başkan Altınok'tan mezun olduğu ilkokula ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, mezun olduğu Fevzi Atlıoğlu İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle futbol ve basketbol oynadı.

Ankara Haberleri 09.10.2019, 10:10 09.10.2019, 10:20 Ramazan Durmuş
Başkan Altınok'tan mezun olduğu ilkokula ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, mezun olduğu Fevzi Atlıoğlu İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle futbol ve basketbol oynadı.

Başkan Turgut Altınok mezun olduğu Fevzi Atlıoğlu İlkokulunu ziyaret ederken çocuklara talepleri olup olmadığını sordu. Öğrencilerle sohbet eden ve onlardan derslerinde başarılı olma sözünü alan Başkan Altınok, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın, çocukluklarını en mutlu, en güzel şekilde geçirmeleri için bizler elimizden geleni yapma gayretinde olacağız” dedi.

"MUTLAKA BİR YABANCI DİL ÖĞRENİN"

Çocuklara ‘meleklerimiz ve çiçeklerimiz’ diye hitap eden Başkan Altınok, “Mutlaka bir yabancı dil öğrenin, keşfettiğiniz bir yeteneğinizi geliştirin, edebiyat, sanat, spor, müzik veya herhangi bir alanda yetenekliyseniz bunun üzerine gidin. İlerde bu makamlara sizler gelecek belki de bu okulda sizler başka öğrencilere tecrübelerinizi aktaracaksınız.  Disiplin, ruh ve beden gelişimi için mutlaka sporla da ilgilenin" diye konuştu.

ÇOCUKLARLA BASKETBOL VE FUTBOL OYNADI

Okul bahçesinde çocuklarla basketbol ve futbol oynayan Keçiören Belediye Başkanı Altınok, yaşadığı şehrin de insana değer katacağını aktararak, öğrencilere kültürel ve sanatsal faaliyetlere daha çok zaman ayırmaları tavsiyesinde de bulundu.

Başkan Altınok, öğretmen ve karşılaştığı velilere Keçiören’deki tüm okulların fiziki şartlarının daha iyi olması noktasında ellerinden gelen desteği vereceklerini de söyledi. Çocukların çok büyük ilgisi ve sevgi gösterisi ile karşılaşan Altınok, daha sonra Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni de ziyaret ederken, gençlerin özçekim taleplerini de geri çevirmedi.

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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