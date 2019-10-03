Başkan Altınok'tan organik tarım müjdesi

‘Keçiören, Ankara`nın doğal ürünler üretim ve satış merkezi olacak’ vaadi ile organik tarımın startını veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ile birlikte “Sürdürülebilir Doğa Çiftlikleri Projesinin" uygulama alanı olarak ilk Keçiören’den başladığını duyurdu.

Bağlum Güzelyurt Köy Konağında Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un ev sahipliğinde düzenlenen Ata Tohumu ve yerli hayvan ırkı programı bilgilendirme toplantısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bahadır Aydın, muhtarlar ve köylülerin katılımıyla gerçekleşti.

SARAÇOĞLU: OSMANLI’NIN TARIM POLİTİKASI MUAZZAMDI

600 yıllık Osmanlı’nın ekonomisini tarımın ayakta tuttuğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, “Zor bir dönemden geçiyoruz, ben Safranboluluyum, orda herkes bahçesinden sebze ve meyvesini alırdı, şimdi kimse bunu yapmıyor, fiyatlar kontrol edilemez hale geldi, regülasyoncular var. Oysa tarihimize bakmamız yeterli, Osmanlının muazzam bir tarım politikası vardı, sürdürülebilir bir tarla kültürü bize miras kaldı” dedi.

“BU SESSİZ BİR DEVRİMDİR”

Sürdürülebilir Doğa Çiftlikleri Projesinin aracısız ve rantsız bir proje olduğunun özenle altını çizen Saraçoğlu, 31 Mart 2017 yılında İzmir Kemalpaşa’da Ata Tohumlarını toplamaya başladıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Strateji Başkanımız Sayın Naci Ağbal sayesinde 11. Kalkınma Planı içerisine bu projeyi aldık. Sürdürülebilir Doğa Çiftlikleri Projesi çok önemli bir proje, Anadolu toprakları üzerinde sebze ve meyve tohumlarını düzene sokacak, bu sessiz bir devrimdir. Samsun ve Urfa’da da tohum buluşmasını yaptık, bunları çoğaltmaya başladık, çünkü söz konusu olan geleceğimiz. Tohum bir silah ve güçtür, 20 yıl sonra ülkelerin gücü tohumda sürdürülebilirliği ile olacak” diye konuştu.

“ATA TOHUMU MUTLAK İHTİYAÇ”

Ata tohumunun mutlak ihtiyaç olduğunu belirten Saraçoğlu, “Kimsenin kapısını çalmayacağız. Bugün ithal edilen tohumlarla sürdürülebilir bir tarım mümkün olmaz. Bugün 1 kilo Hibrid domates tohumu 1 kilo altın değerinde, 450 bin TL’nin altında Hibrid domates tohumu yok. Yerli ırkların yok edilmesi hastalıkların çoğalmasının da ana sebebi, GDO’lu yemlerle beslenen hayvanlar nedeniyle topraktaki nitrat oranı artıyor, yerli ırklar 20 yıl, ithaller 4 yıl yaşıyor. Zirai ilaçların kullanımı yaygınlaştı” diye konuştu.

KEÇİÖREN BU İŞİN ÖNCÜSÜ OLACAK

Türk milletinin karakteristik özelliklerine ve gücüne dikkat çeken Saraçoğlu, “Ecdadımızın kültürünü yola koymak zorundayız” ifadesinden sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sürdürülebilir tarım yapmak için el ele kol kola verecek bu projeye başlayacağız. Köylü ile halk doğrudan karşı karşıya gelecek. Keçiören bu işin öncülüğünü yapacak, sonra diğer ilçelere de yayılacak, atasını tanımayanın geleceği olmaz. Başkanımıza her türlü desteği veriyorum. Ecdadımızın kültürünü korumaya Belediye sınırlarından başlayacağız, bize düşen çalışmak… Anadolu toprakları Allah’ın bir lütfudur.”

ALTINOK: 4 KÖYDE ORGANİK TARIM BAŞLIYOR

Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğuna dikkat çeken Başkan Altınok da, “Tarım ülkesi olmamıza rağmen ciddi anlamda ithalat yapıyoruz, şimdi yeniden eskiye dönüş yapacak, ata tohumları, organik tarım ve hayvancılığı canlandıracağız. Geleceğimiz, ülkemiz, çocuklarımız için, sağlıklı olmak, sağlıklı beslenmek ve sağlıklı bir çevre için Kösrelik, Güzelyurt, Çalseki, Sarıbeyler köylerimizde organik tarım yapacağız” dedi.

Organik tarım ürünlerinin satışı konusunda da destek olacaklarını vurgulayan Altınok, “Buradan başlayan ışık dalga dalga yayılacak. İbrahim Saraçoğlu hocama da desteği ve emeği için çok teşekkür ediyorum. El ele verirsek köyümüz daha güzel, daha bereketli olur, Sevgili Peygamberimizin (S.A.V.) buyurduğu gibi ‘Mümin müminin kardeşidir’, bu projelere sahip çıkacak, ülkemizi birlikte zenginleştirip, birlikte güzelleştireceğiz, marka bir isimle yola çıkıyoruz, köylümüz, ülkemiz kazanacak” diye konuştu.

BULUT: ALTINOK VE SARAÇOĞLU BÜYÜK BİR ŞANS

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da Keçiören’in 909 bin nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olduğuna dikkat çekerek, “Doğduğumuz yerde doymak için hep birlikte çalışacağız. Başkanımız Sayın Turgut Altınok ve Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu hoca çok büyük şans, bu 4 köyün ufkunu ve önünü açtı, dört elle sarılalım, inşallah hasadımızı da görürüz” ifadelerini kullandı.

Başkan Altınok ve beraberindekiler Güzelyurt Köyünü gezerek incelemelerde bulundu, Altınok Güzelyurt’a halı saha ve park yaptıklarını söyleyerek hizmetlerin devam edeceği müjdesini de verdi. Güzelyurt Muhtarı Mustafa Sinan Öztürk ve köylülerin taleplerini de dinleyen Altınok ekmek fırınına giderek köylü kadınların pişirdikleri taze bazlamanın da tadına baktı.​