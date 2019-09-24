Son Dakika
AFAD, İstanbul Silivri açıklarındaki depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı
Marmara Denizinde deprem...
İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem oldu
YÖK Başkanı Saraç, "Uluslararası öğrenci sayımız 48 binlerde iken bu sayı 172 bine ulaştı"
“Yurt dışındaki vatandaşlarımızı bir güç olarak görüyoruz“
ABD, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasından memnun
Kerkük'te Türkmen Partisi Genel Merkezi'ne saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İklim Zirvesi’nde konuştu
GÜNDEM ÖZETİ / 24 Eylül 2019
65 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Başkan Altınok'tan örnek duyarlılık...

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yatağa bağımlı olduğu için son 2 yıldır dışarı çıkamayan İlknur Sarıgül’ün hayalini gerçekleştirdi. Doğduğu günden beri yatağa bağımlı yaşayan ve son 2 yıldır da dışarı çıkamayan İlknur Sarıgül, Başkan Turgut Altınok’un duyarlılığı sayesinde Botanik Parkı gezerken hayatında ilk kez teleferiğe bindi.

Ankara Haberleri 24.09.2019, 10:26 24.09.2019, 10:33 Ramazan Durmuş
Başkan Altınok'tan örnek duyarlılık...
banner63

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yatağa bağımlı olduğu için son 2 yıldır dışarı çıkamayan İlknur Sarıgül’ün (41) hayalini gerçekleştirdi. Doğduğu günden beri yatağa bağımlı yaşayan ve son 2 yıldır da dışarı çıkamayan İlknur Sarıgül, Başkan Turgut Altınok’un duyarlılığı sayesinde Botanik Parkı gezerken hayatında ilk kez teleferiğe bindi.

Aktepe Mahallesinde ailesiyle yaşayan İlknur Sarıgül’ün son 2 yıldır evden dışarı çıkamadığını öğrenen Keçiören Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Başkan Altınok’un talimatıyla harekete geçti. Engelli aracıyla İlknur Sarıgül evinden alınarak Atatürk Bahçesi Botanik Park’ta gezdirildi, hayatında ilk kez teleferiğe binerek Keçiören’i kuşbakışı seyretme imkanı buldu.

SARIGÜL: YENİDEN HAYATIN İÇİNDE OLMANIN TARİFİ YOK

Sosyal yardım ve özbakım hizmeti de verilen Sarıgül mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:

“Çok güzel bir gün geçirdim, teleferiğe binerken önce biraz korktum, tedirgin oldum ama sonra alıştım ve çok hoşuma gitti. Botanik Parkı da çok sevdim, insanların arasında olmak huzur verdi, Başkanımız Turgut Altınok’a çok teşekkür ediyorum, yeniden hayatın içinde olmanın ve nefes aldığını hissetmenin tarifi yok.”

Sarıgül, akülü araç sahibi olmanın da en büyük hayali olduğunu söylemeyi ihmal etmedi.

“İLKNUR KARDEŞİMİZİN YÜZÜ GÜLÜYORSA NE MUTLU BİZE”

Engellilerin gönüllerinin milyonlarca gönül olduğunu söyleyen Başkan Altınok da, “Engellilerin aile yaşamından, kent yaşamına, istihdamından sosyal güvenliğine, kadar her konuda düzenlemeler getirerek fırsat eşitliği imkanı sunma gayretindeyiz. Engelli Danışma Merkezimizle engelli vatandaşlarımız ve ailelerine yönelik bilgilendirme, rehberlik, yönlendirme ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Birbirimize yardımcı olmalıyız, duyarlı olmalıyız. İnsani ve vicdani sorumluluklarımızı yerine getirdikçe herkesin yüzü daha çok gülecek, İlknur kardeşimizin yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize” dedi.

Kaynak: Keçiören Belediyesi
banner62
#ankara haberleri #haberler ankara #keçiören belediyesi #turgut altınok #örnek duyarlılık #ilknur sarıgül #YEREL HABERLER #keçiören #ankara
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
İmsak 05:08
Güneş 06:31
Öğle 12:46
İkindi 16:09
Akşam 18:50
Yatsı 20:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@