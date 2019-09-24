Başkan Altınok'tan örnek duyarlılık...

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yatağa bağımlı olduğu için son 2 yıldır dışarı çıkamayan İlknur Sarıgül’ün (41) hayalini gerçekleştirdi. Doğduğu günden beri yatağa bağımlı yaşayan ve son 2 yıldır da dışarı çıkamayan İlknur Sarıgül, Başkan Turgut Altınok’un duyarlılığı sayesinde Botanik Parkı gezerken hayatında ilk kez teleferiğe bindi.

Aktepe Mahallesinde ailesiyle yaşayan İlknur Sarıgül’ün son 2 yıldır evden dışarı çıkamadığını öğrenen Keçiören Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Başkan Altınok’un talimatıyla harekete geçti. Engelli aracıyla İlknur Sarıgül evinden alınarak Atatürk Bahçesi Botanik Park’ta gezdirildi, hayatında ilk kez teleferiğe binerek Keçiören’i kuşbakışı seyretme imkanı buldu.

SARIGÜL: YENİDEN HAYATIN İÇİNDE OLMANIN TARİFİ YOK

Sosyal yardım ve özbakım hizmeti de verilen Sarıgül mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:

“Çok güzel bir gün geçirdim, teleferiğe binerken önce biraz korktum, tedirgin oldum ama sonra alıştım ve çok hoşuma gitti. Botanik Parkı da çok sevdim, insanların arasında olmak huzur verdi, Başkanımız Turgut Altınok’a çok teşekkür ediyorum, yeniden hayatın içinde olmanın ve nefes aldığını hissetmenin tarifi yok.”

Sarıgül, akülü araç sahibi olmanın da en büyük hayali olduğunu söylemeyi ihmal etmedi.

“İLKNUR KARDEŞİMİZİN YÜZÜ GÜLÜYORSA NE MUTLU BİZE”

Engellilerin gönüllerinin milyonlarca gönül olduğunu söyleyen Başkan Altınok da, “Engellilerin aile yaşamından, kent yaşamına, istihdamından sosyal güvenliğine, kadar her konuda düzenlemeler getirerek fırsat eşitliği imkanı sunma gayretindeyiz. Engelli Danışma Merkezimizle engelli vatandaşlarımız ve ailelerine yönelik bilgilendirme, rehberlik, yönlendirme ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Birbirimize yardımcı olmalıyız, duyarlı olmalıyız. İnsani ve vicdani sorumluluklarımızı yerine getirdikçe herkesin yüzü daha çok gülecek, İlknur kardeşimizin yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize” dedi.