Başkan Asım Balcı, Altındağlı kahraman gazilerle buluştu

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle, Altındağ'da ikamet eden gazilerle ve aileleriyle bir araya geldi. İlk olarak gazilerle öğle yemeğinde buluşan Başkan Balcı, daha sonra kısa adı KORSAVAŞ olan "Kore'de Savaşanlar, Kıbrıs ve Güneydoğu Kahramanları Derneği"ni ziyaret etti. Başkan Balcı'nın ev sahipliğinde, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi'nde düzenlenen programa; Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Altındağ İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kayran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer ve AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca da katıldı.

DUYGU DOLU KONUŞMA

Törende bir konuşma yapan Başkan Asım Balcı, şehitlik ve gazilik makamlarının önemine vurgu yaptı. Başkan Balcı, "Huzur ve güvenlik içinde yaşadığımız cennet vatanımız, şehit ve gazilerimiz sayesinde bizlere miras kaldı. Bu nedenle milletçe, yurdunu canından yüce sayarak şehitlik makamı ve gazilik mertebesine ulaşanlara şükranlarımızı sunuyoruz." dedi. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra, göreve gelir gelmez ilk icraatının, görevi şehit ve gazi yakınlarıyla ilgilenmek olan bir birim kurmak olduğunu söyleyen Başkan Balcı "Belediye olarak gazilerimizin ve şehitlerimizin geride bıraktıkları ailelerinin her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz. Gaziler Günü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan topraklarımızın bütünlüğü, devletimizin bekası, milletimizin birlik ve kardeşliği uğrunda canını ortaya koyan tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı. Daha sonra masaları tek tek gezen Başkan Balcı, gazilerle ve aileleriyle yakından ilgilendi. Başkan Balcı Kore Gazileri Nuri Tuğrul (90) ve Umut Sönmez (87)'e büyük ilgi gösterdi.

KAHRAMANLARLA SOHBET

Başkan Balcı daha sonra Hamamönü'nde bulunan KORSAVAŞ Derneği'ne geçerek, burada Kıbrıs Barış Harekatı ve Kore Savaşı'nda, "gazi" unvanı alan kahramanlarla bir araya geldi.