Başkan Asım Balcı'dan okullara ziyaret

2019 - 2020 eğitim öğretim yılının ilk ders zili Altındağ'da çaldı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hacı Bayram İmam Hatip Ortaokulu ve Hacı Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak oldu.

2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi, Altındağ'da neşe ile başladı. Sabahın erken saatlerinde okul ziyareti yapan Başkan Asım Balcı, hem çocukları hem de velileri sevindirdi. Başkan Balcı öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak oldu, hepsine başarılı bir eğitim yılı diledi.

"DAİMA YANINIZDAYIZ"

"Yeni eğitim ve öğretim yılının Altındağ'a ve tüm Türkiye'ye hayırlar getirmesini diliyorum." diyen Başkan Balcı, eğitim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını temenni etti.

Altındağ'da kısa sürede eğitim alanında önemli işlere imza attıklarını söyleyen Başkan Balcı "Yaz döneminde okullarımızın bir çoğunda tamirat ve tadilat yaparak, okullarımızı yavrularımızın daha da mutlu olacağı şekilde düzenledik. Okul bahçelerini temizledik, bahçelerde gerekli görülen iyileştirmeleri yaptık, ihtiyaçları giderdik. Bu yıl ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak olan 7 bin öğrencimize çanta ve kırtasiye desteği verdik. Bugün de okullarımızı ziyaret ederek, öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Allah yavrularımızın hepsine zihin açıklığı versin, ailelerine ve öğretmenlerimize kolaylık versin. Evlatlarımız vatana, millete, memleketimize, ailelerine hayırlı birer evlat olsunlar. Biz daima yanlarında olacağız." dedi.



TABLET HEDİYESİ

Baraj Mahallesi'nde bulunan Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerin sevgi gösterisiyle karşılanan Başkan Balcı, aynı zamanda Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olan lisenin öğrencileri ile bir araya geldi.

Başkan Balcı ayrıca okul bünyesinde düzenlenecek olan kitap okuma yarışmasına da destek verdi. Başkan Balcı, dereceye girecek öğrencilerin ödüllerini şimdiden okul müdiresine takdim etti. Bu hediyeler eğitim ve öğretim döneminde en çok kitap okuyan 3 öğrenciye hediye edilecek. Başkan Balcı, bu yarışmada gençlere şimdiden başarılar diledi.