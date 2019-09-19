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Başkan Balcı, Ankara Kalesinde emektar esnaflarla buluştu

Kimi  50 yıldır gümüşü oya gibi işliyor, kimi 70 yıldır dertlere derman oluyor… Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ankara Kalesi'ndeki emektar esnaflarla buluştu.

Ankara Haberleri 19.09.2019, 09:23 Ramazan Durmuş
Başkan Balcı, Ankara Kalesinde emektar esnaflarla buluştu

Kimi  50 yıldır gümüşü oya gibi işliyor, kimi 70 yıldır dertlere derman oluyor… Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ankara Kalesi'ndeki emektar esnaflarla buluştu.

Kimi 50 yıldır aynı dükkânda, kimi 70… Kimi bakırı sanata dönüştürüyor, kimi dertlere derman oluyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, 16-22 Eylül Ahilik Haftası kapsamında Ankara Kalesi'nde uzun yıllardır esnaflık yapan çınarları ziyaret etti. Başkan Asım Balcı; 60 yıllık terzi Kadir Özbek, 50 yıldır gümüşü nakış gibi işleyen Yılmaz Akbahar, geçmişin tozunu alıp hayatın içine taşıyan yarım asırlık bir antikacı 78 yaşındaki Ekrem Torun, Derman Eczanesi sahibi 93 yaşındaki Niyaz Dermancı ve 40 yıldır bakıra hayat veren 65'indeki Sebati Bolat'la bir araya geldi. Başkan Balcı, Ankara Kalesi'nde ahilik kültürünü devam ettiren esnaflarla sohbet ederek onların anılarını dinledi.

AHİLİK KÜLTÜRÜ YAŞATILIYOR

Esnaf ve zanaatkarların kültürel temellerini meydana getiren ahiliğin yaşatılmasına büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Asım Balcı, "Ankara Kalesi, Ahilik kültürünün halen yaşatıldığı bir yer… Bugün bu özel hafta kapsamında Kale'deki esnaflarımızı ziyaret edip, hal hatır sorduk. Burada ömürlerini bir dükkânda geçiren büyüklerimizle hasbihal etmekten büyük mutluluk duyduk. Mesleklerini ilk günkü aşkla devam ettiren, dedelerinden, babalarından öğrendiklerini çocuklarına aktararak önemli bir kültürü devam ettiren esnafımızla Altındağ ve Ankara daha da güzel. Biz boşuna Ankara'nın kalbi Altındağ demiyoruz. Bugün; Keçiören'den, Çankaya'dan, Sincan'dan, Ankara'nın en ücra köşelerinden Altındağ'a alışveriş yapmaya gelen hemşehrilerimiz varsa bu, mesleklerine tutkuyla sarılan ahilerimiz sayesinde… Biz üzerimize düşen görevin farkındayız. Yıllardır ayakta duran Altındağ'ın çınarlaşan esnaflarıyla el ele vererek bu potansiyeli daha da yukarılara taşıyacağız, yeni nesillere bu ruhu aktarmak için çalışacağız. Bunun için herkesi Ankara Kalesi'ni, Anafartalar'ı, Çıkrıkçılar'ı, Hamamönü'nü, Ulucanlar'ı ve Hacı Bayram'ı keşfetmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Altındağ Belediyesi
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