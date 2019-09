Başkan Balcı sokak hayvanları için harekette

Daha önce Ankara Kalesi'ndeki sokak hayvanlarına bakım ve mama desteği sağlanması talimatı veren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ulucanlar'ın can dostlarına da sahip çıktı. Başkan Balcı'nın talimatıyla Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ndeki sokak hayvanlarına da kucak açıldı.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve müzenin yarı açık kısmına gelen ziyaretçileri sevimlilikleriyle karşılayan kediler artık sahipsiz değil… Sanat Sokağı'nda faaliyet gösteren sanatçıların ilgilendiği, zaman zaman da hayvanseverlerin mama ve bakım desteği sağladığı can dostlar, artık Altındağ Belediyesi'ne emanet… Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ulucanlar Cezaevi'nin, sevimlilikleriyle büyük beğeni toplayan kedilere yuva olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Başkan Balcı, "Burası eskiden acının, ölümün simgesiydi. Ancak kötü günler geride kaldı. Bu sevimli can dostlar ise yaşamın simgesi… Renkleriyle ve sevimlilikleriyle buraya adeta can veriyorlar." dedi.

BİR KAP SUYU UNUTMAYALIM

Hayvan sevmenin dünyayı güzelleştiren, kalplere merhamet aşılayan bir duygu olduğunu da belirten Başkan Asım Balcı, "Onlara sahip çıkmak hepimizin görevi... Buradaki canlara nasıl sahip çıkıyorsak, Altındağ sokaklarında yaşayan hiçbir canlının yalnız kalmaması için de elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı. Sıcak yaz günlerinde sokakta yaşayan canların unutulmaması gerektiğini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı, Altındağlı vatandaşlardan bu konuda destek istedi. Başkan Balcı "Altındağ'da herkes kapısının önüne bir tas su, birazcık mama koyabilirse, can dostlarımız için çok büyük bir iyilik yapmış olacaktır. Bu konuda destek veren herkesten Allah razı olsun. Altındağ Belediyesi olarak bizler ilçenin çeşitli noktalarına can dostlarımız için mama ve su koymaya devam edeceğiz" diye konuştu.