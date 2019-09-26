Son Dakika
80 arama kurtarma uzmanı İstanbul’a sevk edildi
YÖK, üniversitelerin karnelerini açıkladı
Şirinevler’de yan yatan bir bina boşaltıldı
Deprem nedeniyle duruşmalara ara verildi
Depremde bir kişinin kafasına tuğla düştü
Taşıtta faiz indirimi vatandaşa kar ettirecek

Başkan Balcı, "Takımımız Türkiye'deki takımlar içerisinde en başarılısı…

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Takımımız Türkiye'deki takımlar içerisinde en başarılısı… Milli takım kampına en fazla sporcu yollayan takım bizim takımımız. Altındağımızı bu zamana kadar pek çok müsabakada başarıyla temsil ettiler. Avrupa Şampiyonası'ndan da başarıyla döneceklerine inanıyorum. Hepsine güveniyorum ve başarılar diliyorum." dedi.

Ankara Haberleri 26.09.2019, 15:33 26.09.2019, 15:37 Tuğçe Hanım
Başkan Balcı, "Takımımız Türkiye'deki takımlar içerisinde en başarılısı…
banner63

BEKLE BİZİ AVRUPA!

Ekim ayında Belarus'ta düzenlenecek olan Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'na katılacak olan Altındağ Belediyespor Kulübü İşitme Engelliler Güreş Takımı güç depoluyor. Sporcular, şampiyonluklarına yenisini eklemek için ter döküyor.

AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU YOLDA

28 Ekim - 3 Kasım 2019 tarihleri arasında Belarus'ta yapılacak "Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası"na sıkı bir şekilde hazırlanan işitme engelliler güreş takımı, çalışmalara başladı. Altındağ Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, ilk olarak Niğde'de, ardından Kızılcahamam'da düzenlenecek olan kamp süreçlerini en iyi şekilde değerlendirerek, Türkiye'ye bir kez daha şampiyonluklar getirmeyi amaçlıyor. İşitme engelli sporcular; Tolga Şimşek, Bayram Aksu, Celal Koçak, Kadir Mert Türkmen, Yunus Emre Dinlemez, Bayram Aksal, Hakan Sakat ve Muhammet Doğan çalışmalarına son sürat devam ediyor.

ŞAMPİYONLAR BU TAKIMDA

Takım antrenörleri İlhan Çıtak ve Mesut Zehir, takımın oldukça yoğun bir şekilde şampiyonaya hazırlandığını söyledi. Mayıs ayında Mersin'de düzenlenen şampiyonada yıldızlar, genç ve büyükler kategorisinde şampiyon olduklarını, ayrıca takım olarak da Türkiye şampiyonu olduklarının altını çizen antrenör İlhan Çıtak, takımın Avrupa şampiyonu olması için de mücadele edeceklerini belirtti.

BALCI: İNANCIMIZ TAM

İşitme Engelliler Güreş Takımı'nın Altındağ Belediyesi'nin gururu olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ise takımın işitme engelliler güreş takımları içerisinde en başarılısı olduğunu söyledi. Başkan Balcı "Takımımız Türkiye'deki takımlar içerisinde en başarılısı… Milli takım kampına en fazla sporcu yollayan takım bizim takımımız. Altındağımızı bu zamana kadar pek çok müsabakada başarıyla temsil ettiler. Avrupa Şampiyonası'ndan da başarıyla döneceklerine inanıyorum. Hepsine güveniyorum ve başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: Altındağ Belediyesi
banner62
#altındağ #altındağ belediyesi #ankara #ankara haberleri #haberler ankara #YEREL HABERLER
Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
İmsak 05:10
Güneş 06:33
Öğle 12:45
İkindi 16:07
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Atletico Madrid 6 13
3. Athletic Bilbao 6 12
4. Granada 6 11
5. Barcelona 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Sevilla 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 6 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@