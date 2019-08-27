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Başkan Çetin'den, Kaymakam Yıldız'a hayırlı olsun ziyareti

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Kaymakamlığı'na atanan Mehmet Yıldız'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ankara Haberleri 27.08.2019, 09:38 27.08.2019, 10:14 Ramazan Durmuş
Başkan Çetin'den, Kaymakam Yıldız'a hayırlı olsun ziyareti
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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Kaymakamlığı'na atanan Mehmet Yıldız'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

2019 Yılı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Ankara Kızılcahamam Kaymakamlığından, Pursaklar Kaymakamlığı'na atanan Mehmet Yıldız’a,  Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ilçe ile ilgili genel bilgileri Kaymakam Yıldız'a aktardı. Pursaklar Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili de bilgiler paylaşan Başkan Ertuğrul Çetin, "Biz Pursaklar Belediyesi olarak birçok önemli çalışmaya imza attık. Kaymakamlık ile el ele vererek vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Pursaklar'ın yarınının bugününden daha iyi olması için çalışıyoruz. Bir kez daha Pursaklar'a hoş geldiniz diyor, yeni görevinizde başarılar diliyorum" dedi.

Kaymakam Mehmet Yıldız ise Başkan Ertuğrul Çetin'in kendisine gösterdiği ilgi ve yakınlık nedeniyle teşekkür ederek, Pursaklar için el ele vererek başarılı çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

Kaynak: Pursaklar Belediyesi
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