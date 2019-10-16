Başkan Çetin, “Eğitime, spora ve evlatlarımıza her zaman desteğimiz sürecek”
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından Gümüşoluk İlköğretim Okulu bahçesine yaptırılan halı sahanın açılışı, minik öğrencilerin coşkusu eşliğinde gerçekleşti.
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından Gümüşoluk İlköğretim Okulu bahçesine yaptırılan halı sahanın açılışı, minik öğrencilerin coşkusu eşliğinde gerçekleşti.
Eğitime verdiği destekle adından sıkça söz ettiren Pursaklar Belediyesi’nin Gümüşoluk İlköğretim Okulu bahçesine yaptırdığı halı saha açılışına Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, okul öğretmen ve öğrencileri katıldı.
Öğrencilerle keyifli vakitler geçiren Başkan Ertuğrul Çetin; “Öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda spor yapmalarına olanak sağlıyoruz.” diyerek şu açıklamalarda bulundu: “Eğitime, spora ve evlatlarımıza her zaman desteğimiz sürecek. Gençlerimizin sağlıklı, idealist ve hedefleri olan bireyler olabilmeleri için spora önem vermeye devam ediyoruz. Bu halı sahamızın da eğitim camiasına ve öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.”
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:30
|Güneş
|06:53
|Öğle
|12:39
|İkindi
|15:43
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:33
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2