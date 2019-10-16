Başkan Çetin, “Eğitime, spora ve evlatlarımıza her zaman desteğimiz sürecek”

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından Gümüşoluk İlköğretim Okulu bahçesine yaptırılan halı sahanın açılışı, minik öğrencilerin coşkusu eşliğinde gerçekleşti.

Eğitime verdiği destekle adından sıkça söz ettiren Pursaklar Belediyesi’nin Gümüşoluk İlköğretim Okulu bahçesine yaptırdığı halı saha açılışına Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, okul öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Öğrencilerle keyifli vakitler geçiren Başkan Ertuğrul Çetin; “Öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda spor yapmalarına olanak sağlıyoruz.” diyerek şu açıklamalarda bulundu: “Eğitime, spora ve evlatlarımıza her zaman desteğimiz sürecek. Gençlerimizin sağlıklı, idealist ve hedefleri olan bireyler olabilmeleri için spora önem vermeye devam ediyoruz. Bu halı sahamızın da eğitim camiasına ve öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.”