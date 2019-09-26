Başkan Çetin, ‘Halk Meclis Toplantısı’ kapsamında mahalle buluşmalarına katıldı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘Halk Meclis Toplantısı’ kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Hemşerileri ile iç içe olan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, halk gününde sokaklara inerek vatandaşın taleplerini yerinde dinledi. Her fırsatta hemşerileriyle bir araya gelerek ziyaretlerde bulunan Başkan Ertuğrul Çetin, Halk Meclis Toplantıları ile vatandaşlarla iç içe görüşmeler yaptı. Pursaklar Belediyesi’nde ilk defa gerçekleştirilen Halk Meclis Toplantıları, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. İlki Mimar Sinan Mahallesi’nde düzenlenen buluşmaların ikincisi Altınova ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerinde gerçekleştirildi.

Yaşlı, çocuk, kadın demeden herkesi tek tek dinleyen Başkan Ertuğrul Çetin, tüm isteklere çözüm önerileri sundu. Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği çalışmalar hakkında konuşan Ertuğrul Çetin, yapacağı hizmetler ile ilgili de vatandaşları bilgilendirdi. Sadece Halk Meclis Toplantıları ile değil; ev ve esnaf ziyaretleriyle de hemşerileri ile bir araya gelen Başkan Ertuğrul Çetin, karar alma sürecinde vatandaşla iç içe bir süreç geçirmek istediklerini dile getirdi.

“Yetkide sizin, söz de sizin”

“Belediyeciliği biliyoruz, planlamayı biliyoruz, takvime yayarak çalışmayı biliyoruz, önceliği nereye vereceğiz bunu da biliyoruz. Hemşerilerimizden kaçmıyoruz. Yetkide sizin söz de sizin.” diye konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşlarla konuşup, istişarelerde bulunarak hareket edeceklerini de açıkladı.

Bu buluşmaların düzenli bir program dâhilinde mahalle mahalle gerçekleştirmeye devam edeceğini söyleyen Başkan Ertuğrul Çetin, şöyle konuştu: “Hemşerilerimizle görüşerek onlardan gelen taleplere göre hareket edecek, diğer taraftan da bizimle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendireceğiz. Yaptığımız çalışmalarımızı anlatacağız, yapamadıklarımızın nedenlerini de sunacağız. İlçemizi hemşerilerimizle birlikte yöneteceğiz.”