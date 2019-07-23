Başkan Demirbaş, YKS 185’incisi Sadet Boran’ı Makamında Ağırladı

YKS’de 185’inci olan Boran Çubuk’un gurur oldu

Sınırlı imkanına rağmen kararlılıkla hazırlandığı sınavda önemli başarı elde eden Boran, hayalini kurdu hukuk bölümünü tercih edebilmenin sevincini yaşıyor.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, YKS’den 185’inci olan Boran’ı makamında kabul ederek, elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti

Bir süre Boran ile sohbet eden Başkan Demirbaş, kendisinin de hukuk bölümü mezunu olduğunu ve Baran’ın hukuk fakültesini tercih etmesine sevindiğini söyledi. Bölümle ilgili bazı önerilerde bulunan Başkan Demirbaş, Boran’ın başarısının ilçedeki tüm gençlere örnek olmasını diledi.

Türkiye’nin genç nüfusa sahip olan bir ülke olduğunu ve Çubuk’un da daha genç bir nüfusa sahip olduğu bir ilçe olduğunu hatırlattı.

Başkan Demirbaş, ‘’Üniversite şehri olan bir ilçeyiz. Aynı zamanda ilçemizde 22 bin ilk ve ortaöğretim düzeyinde gencimiz var. Bu önemli bir güç. Dolayısıyla sorumluluklarımız eğitim alanında yoğunlaşıyor. İlçemizde de eğitim alanında her geçen gün yeni yatırımlar yapılıyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi de hızla gelişen bir üniversite. Bunlar yeterli mi? Yeterli değil. Çünkü eğitim sürekli gelişen bir sektör. Bizde yerel yönetim olarak bu konuda her türlü çalışma yapmaya devam ediyoruz’’ diye konuştu.

‘’En önemli yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunu düşünüyorum’’

Boran’ın sadece okuldan aldığı eğitimle başarıyı yakaladığını hatırlatan Başkan Demirbaş, ‘’Sadet Boran’ın başarısı tüm gençlerde farkındalık oluşturmak için çok önemli. Kızımız bize önemli bir şey söyledi. Telefon, sosyal medyada ve internetten uzak bir eğitim süreci yaşamış. Sadece okulda aldığı eğitimle ve derslerine yoğunlaşmayla bu başarıyı yakalamış. Ben kendisini, öğretmenlerini ve ailesini tebrik ediyorum. Ben tüm gençlerimizin alınlarından öperek, Sadet Boran kardeşimiz gibi eğitim süreçlerini olumsuz etkileyecek zararlı alışkanlıklardan uzak bir eğitim hayatı geçirmelerini istiyorum. O zaman çok daha fazla başarı elde edileceğine inanıyorum’’ ifadesini kullandı.

Kendisini makamında kabul eden Başkan Demirbaş’a teşekkür eden Sadet Boran ise, hayatta örnek aldığı insanlardan birini de Başkan Demirbaş olduğunu kaydederek, ‘’Bende sizin gibi hukuk bölümünü tercih etmek istiyorum. Bu başarıyı yakalamamda en önemli destek elbette ailem ve öğretmenlerim oldu. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum, bugüne kadar sosyal medyada hiçbir hesabım olmadı, ödevim olmadığı sürece internet ve telefonla hiçbir şekilde uğraşmadım. Okulda öğretmenlerimden aldığım bilgiyle ve evde yaptığım tekrarlarla bu başarıyı yakaladım. Boş zamanlarımda ya kitap okudum ya da aileme işlerinde destek oldum’’ diye konuştu.

Başkan Demirbaş, yaptığı konuşmanın ardından YKS 185’incisini tebrik ederek, ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.