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Başkan Demirel'den Ankaragücü Başkanı Yiğiner'i Hayırlı Olsun Ziyareti

Yeniden başkan seçilen Yiğiner’i tebrik etti, Ankaragücü’nün her zaman yanında olduklarının mesajını verdi

Ankara Haberleri 10.08.2019, 14:50 Tuğçe Hanım
Başkan Demirel'den Ankaragücü Başkanı Yiğiner'i Hayırlı Olsun Ziyareti

Yeniden başkan seçilen Yiğiner’i tebrik etti, Ankaragücü’nün her zaman yanında olduklarının mesajını verdi

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Ankaragücü Başkanlığı’na yeniden seçilen Mehmet Yiğiner’e’ Hayılı Olsun’ ziyaretinde bulundu.  Kulübün Beştepe Tesisleri’nde Yiğiner ve yönetimini tebrik ederek, başarılar dileyen Başkan Demirel, “Türkiye’nin köklü kulüplerinden Ankaragücümüzü bu sezon Süper Lig’in en üst sıralarında görmeyi istiyoruz. Yönetimi, taraftarı ve futbolcusuyla başarıya kilitlenmiş başkentimizin güzide kulübü Ankaragücü’müze yeni sezonda yürekten başarılar diliyorum. Her zaman Ankaragücü’nün yanındayız ve onun destekçisiyiz. İnşallah şampiyon olduğu günleri de görmeyi Allah bizlere nasip eder” dedi. Demirel, 110 adet forma alarak kulübe destek olurken, Yiğiner de katkı ve desteklerinden dolayı Başkan Demirel’e teşekkür etti, 2. Ligde mücadele eden Etimesgut Belediyespor’a başarılar diledi.

Başkan Demirel ayrıca ziyaretin anısına Mehmet Yiğiner’e tablo hediye etti.

Kaynak: Etimesgut Belediyesi
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