Başkan Demirel'den Etimesgut'a 7 park ve 2 spor tesisi...
Etimesgut Belediyesi 7 park ve yeşil alan ile 2 spor tesisini daha tamamladı.
Alsancak, Süvari, Piyade, Topçu, Ayyıldız, Bağlıca, Tunahan ve Atayurt Mahalleri'nde tamamlanan park ve tesislere isim verildi. Etimesgut Belediyesi 7 park ve yeşil alan ile 2 spor tesisini daha tamamladı.
Tamamlanan tesis ve parklara Etimesgut Belediye Meclisi tarafından isim verildi.
Etimesgut Belediye Meclisi, Topçu Mahallesi'ndeki parklara, Prof. Dr. Mustafa Kafalı ve Şerife Bacı, Alsancak Mahallesi'ndeki parka Yahya Çavuş, Süvari Mahallesi'ndeki parka Zümrüt, Bağlıca Mahallesi'ndeki parka Gökçe, Piyade Mahallesi'ndeki parka Seyit Onbaşı, Tunahan Mahallesi'ndeki Parka Mavi Çam isimlerini verdi.
Atayurt Mahallesi'nde 30 bin m² lik alan üzerine inşa edilen ve içerisinde kapalı basketbol sahaları ile açık spor alanlarının yer aldığı tesise 'Atayurt Spor Tesisleri' adı verildi. Ayyıldız Mahallesi'nde kapalı basketbol sahasının yer aldığı tesisin ismi de 'Ayyıldız Spor Tesisleri' olarak belirlendi.
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, park ve spor tesislerinin Etimesgut halkı için hayır olması temennisinde bulunarak, "Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıran hizmet ve yatırımlarımız sürecektir" dedi.
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