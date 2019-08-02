Başkan Demirel’den, MHP Sincan İlçe Başkanlığı’na ziyaret

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel MHP Sincan İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek, İlçe Başkanı Oğuzhan Alkan, Belediye Meclis üyeleri ve ilçe yönetimiyle bir araya geldi. Başkan Demirel, ilçe teşkilatıyla sohbet ederek görevlerinde başarılar diledi.

İADE-İ ZİYARETTE BULUNDU

MHP’nin Ankara metropol ilçe teşkilatlarına ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Demirel, “31 Mart yerel seçimlerinde oylarımızı artırarak 4. kez Etimesgut’ta ülkücü hareketi iktidar yaptık. Seçim sonrası bütün metropol ilçe teşkilatlarımıza iade-i ziyaretlerde bulunuyoruz. Teşkilat üyelerimizin çaylarını içerek, istek ve önerilerini alıyoruz. Belediye olarak yaptığımız çalışmalar hakkında partililerimizi bilgilendiriyoruz” dedi.

ETİMESGUT’A ÜLKÜCÜ MÜHRÜNÜ VURDUK

Her alanda ülkücü iradenin mührünü Etimesgut’a vurduklarının altını çizen Demirel, şunları söyledi:

“Etimesgut her yönüyle çağdaş ve örnek bir ilçedir. Yaptığımız birçok hizmet, alanında tektir, örnektir. Yaptığımız engelsiz yaşam merkezinin Türkiye’de başka bir örneği yoktur. Bağlıca Yaşam Eğitim ve Spor Yerleşkemiz başkentin aldığı en büyük yerel yönetim yatırımlarının başında gelmektedir. Türk Beyleri Kent Meydanı, Göktürk Aile Yaşam Merkezi, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi ve daha birçok tesisi Etimesgut’a kazandıran ülkücü iradedir.

Partimizin misyonunu her alanda başarıyla uyguluyoruz. İstiyoruz ki Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı’nın yanı sıra Ankara’nın diğer ilçe belediyelerinde de 3 hilal nazlı nazlı dalgalansın. Bunun için birlik olmalıyız, beraber olmalıyız. Çok çalışmalıyız. Biz belediye olarak Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin belirlediği ülkücü üretken belediyecilik anlayışıyla gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz”.

Başkan Demirel toplantıda partililere bilgi ve deneyimlerini de aktarırken ziyaretin anısına Oğuzhan Alkan’a tablo ve fincan takımı hediye etti.

Ziyarette; MHP Etimesgut Belediye Meclis Üyesi ve Ankara İl Başkan Yardımcısı Soner Cengiz, MHP Etimesgut İlçe Başkanı Hacı Ünal ve Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Ünal da yer aldı.