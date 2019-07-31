Başkan Demirel’den MHP Teşkilatlarına Ziyaret

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, MHP Ankara ilçe teşkilatlarına iade-i ziyaretlerde bulunuyor. Bu kapsamda Demirel, Yenimahalle, Keçiören, Altındağ ve Mamak ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi.

İlçe ziyaretlerine Yenimahalle yönetimiyle başlayan Demirel MHP Yenimahalle İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz'ı daha sonra MHP Keçiören İlçe Başkanı Alparslan Doğan'ı ziyaret etti, ilçe yönetimleriyle sohbet etti. Demirel'in daha sonraki durağı Altındağ oldu. Demirel, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş ve ilçe yönetimini ziyaret etti.

ETİMESGUT’UN GELİŞİMİNİ ANLATTI

Etimesgut Belediye Başkanı Demirel, ilçe teşkilat üyeleriyle sohbet ederek, Etimesgut’un gelişimini anlattı. Ülkücü iradenin üretken belediyecilik anlayışını Etimesgut’ta hakim kıldıklarını vurgulayan Demirel, “Etimesgut’ta belediyenin yaptığı hangi hizmet varsa altında ülkücü belediyenin imzasını görürsünüz. Tesislerimize bize ait olan değerlerin, şahsiyetlerin isimlerini verdik. Alparslan Türkeş, Göktürk, Korkut Ata, Ziya Gökalp, Turan, Ülkü, Bilge Kağan, Sultan Alparslan, Türk Beyleri gibi isimler verdiğimiz tesislerimizle ilçemizde yaşayan 600 bine yakın hemşehrimizin yaşam kalitesini artırdık. Taşra olarak anılan Etimesgu’u hizmet ve yatırımlarımızla yalnız başkent Ankara’nın değil Türkiye’nin en çağdaş şehirlerinden biri yaptık. 4. hizmet dönemimizde de kaldığımız yerden aynı heyecanla hizmetlerimize devam ediyoruz” dedi.

Demirel sohbet toplantısında ilçe teşkilat üyelerinin sorularına da cevap verdi; teşkilat üyelerini Etimesgut Belediyesi’nin tesislerini gezmeye davet etti. Demirel ziyaretin anısına İlçe Başkanı Aktaş’a tablo ve fincan takımı hediye etti.

MAMAK İLÇE ZİYARETİ

Demirel daha sonra MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen’i ziyaret etti. Demirel’i ilçe başkanlık binası önünde partililer karşıladı. Teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Başkan Demirel, belediye olarak Türk kültür ve sanatına sahip çıktıklarını söyledi. Bu yıl 16. Sı düzenlenecek olan Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nin 30 Ağustos tarihinde başlayacağını hatırlatan Demirel, “Yol kaldırım, tesisler, parklar bahçeler yapıyoruz. Ama bunları yeterli görmüyoruz. Ülkücü bir belediyenin Türk kültür ve sanatının yaşanması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli görevler düştüğünün bilincindeyiz. Bu yönüyle 1999 yılında başlattığımız festivalimizde Anadolu coğrafyasını ve 350 milyonluk büyük Türk dünyasını bir araya getiriyoruz. Bizim olana sahip çıkıyoruz. Festivailmize tüm ilçe teşkilatlarımızı da davet ediyorum” şeklinde konuştu. Mamak İlçe Başkanı Esen de, Başkan Demirel’in hizmetlerini herkese örnek olarak anlattıklarını belirterek, “Sizinle gurur duyuyoruz. Bu ziyaretleriniz çalışma azim ve kararlığımızı daha da artırdı, bizleri çok mutlu etti” değerlendirmesini yaptı. Demirel günün anısına Esen’e tablo ve fincan takımı hediye etti.