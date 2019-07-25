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Başkan Demirel’e modern kapalı pazar teşekkürü

Başkan Demirel’e modern kapalı pazar teşekkürü,

Ankara Haberleri 25.07.2019, 10:24 Emir Yılmaz
Başkan Demirel’e modern kapalı pazar teşekkürü

Başkan Demirel’e modern kapalı pazar teşekkürü

Etimesgut'ta Ahimesut, Atayurt, Alsancak ve Şeker Mahallesi Kapalı Pazar yerini kazandıran Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e Ankara Pazarcılar Odası tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Ankara Pazarcılar Odası Başkanvekili Orhan Bora, Etimesgut’a çağdaş kapalı pazarlar kazandırarak, pazarcı esnafını ve vatandaşları nezih bir ortamda buluşturan Belediye Başkanı Enver Demirel'i ziyaret ederek pazar yerleri için teşekkür etti ve plaket verdi.

“ETİMESGUT’LULARA HAYIRLI OLSUN”

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, kapalı modern pazar yerleriyle vatandaşların mevsim şartlarından etkilenmeden pazar alışverişlerini yapma imkanına kavuştuğunu belirterek, pazar yerlerinin Etimesgut halkına hayırlı olmasını diledi.

Başkan Demirel, kapalı pazar yerlerinin yanına zabıta hizmet noktası da inşa ederek, pazar yerinde huzur ve sukunetin en iyi şekilde sağlandığını da söyledi.

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