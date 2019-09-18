Başkan Enver Demirel'e Türk Dünyasına katkı plaketi

Başkent Platformu Genel Başkanı Dr. Mustafa Kurt, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i ziyaret ederek, Türk Dünya'sına destek ve katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Kurt, Başkan Demirel'in düzenlediği uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'yle Türk dünyası ve Anadolu'yu kültür ve sanatlarıyla bir araya getirdiğini ifade ederek, festivalin Türk birliğinin , beraberliğinin kardeşliğinin pekişmesine önemli katkı sağladığını söyledi.

Başkan Demirel de, Türk'ün kültürünün sanatının tanıtılması, yaşatılması, geleceğe aktarılması noktasında festivalin çok önemli bir misyonu olduğunu dile getirerek, "Festivalimiz, Türkiye’nin, Türk Dünyası’nın festivalidir. İçeriği, süresi, kendi özel meydanı, 1 milyonu aşkın ziyaretçi sayısıyla Türkiye’nin en zengin ve en kapsamlı kültür- sanat etkinliğidir. Bu festival, 350 milyonluk büyük Türk dünyasının toyudur" dedi.