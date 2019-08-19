Son Dakika
29 ilde terör örgütü PKK operasyonu
3 büyükşehir belediye başkanı görevden alındı!
İzmir’de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor
Honduras’ta futbol maçında kan aktı: 3 ölü, 12 yaralı
Meteoroloji’den Ekrem İmamoğlu’na cevap
12 ile Teşvikli Organize Sanayi müjdesi - Ekonomi Haberleri
Günün özeti - 18 Ağustos 2019
Kuzey Irak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yurtta hava durumu - İstanbul Ankara Hava Durumu - 18 Ağustos 2019
Eminönü alt geçidindeki suyun büyük kısmı tahliye edildi

Başkan Ercan, Plevne Mahallesi Sakinleriyle Buluştu

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatıyla geçen yıl düzenlenen “Mahalle Meclis Toplantıları”nın 2. turu Plevne Mahallesi ile devam ediyor.

Ankara Haberleri 19.08.2019, 13:30 Tuğçe Hanım
Başkan Ercan, Plevne Mahallesi Sakinleriyle Buluştu

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatıyla geçen yıl düzenlenen “Mahalle Meclis Toplantıları”nın 2. turu Plevne Mahallesi ile devam ediyor.

Başkan Yardımcıları ile Müdürlerin de hazır bulunduğu toplantılarda Mahalleli Başkan Ercan’a merak ettiği tüm soruları soruyor, belediye faaliyetleri hakkında görüşlerini bizzat Başkan’a iletme fırsatı buluyor. Bu yıl 2.turu düzenlenen Mahalle Meclis Toplantılarının ikincisi Plevne Mahallesinde düzenlendi. Toplantıda Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve ilgili müdürler “yerinde tespit, hızlı çözüm” anlayışıyla vatandaşların görüş ve taleplerini dikkatle dinledi.

Mahalle toplantısı öncesinde açıklama yapan Başkan Ercan “Biz notumuzu alıyoruz. Bizim yetkimiz dahilinde ise anında çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Bizim yetkimiz dışında ise ilgili kuruma konuyu iletiyoruz. İletmekle kalmıyor, konunun takibini de yapıyoruz.” dedi.

Görüş ve taleplerini doğrudan Başkan’a iletme fırsatı bulan Mahalle sakinleri de hizmetlerinden ötürü Başkan Ercan’a teşekkür etti.

Kaynak: Sincan Belediyesi
#ankara #ankara haberleri #YEREL HABERLER #sincan #sincan belediyesi #murat ercan #Mahalle Meclis Toplantıları
Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 19 Ağustos 2019
İmsak 04:23
Güneş 05:57
Öğle 12:57
İkindi 16:44
Akşam 19:48
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 1 3
2. Malatyaspor 1 3
3. Denizlispor 1 3
4. Alanyaspor 1 3
5. Antalyaspor 1 3
6. Çaykur Rizespor 1 3
7. Trabzonspor 1 1
8. Kasımpaşa 1 1
9. Ankaragücü 1 1
10. Konyaspor 1 1
11. Fenerbahçe 0 0
12. Gazişehir Gaziantep 0 0
13. Gençlerbirliği 1 0
14. Göztepe 1 0
15. Kayserispor 1 0
16. Galatasaray 1 0
17. Beşiktaş 1 0
18. Başakşehir 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Adana Demirspor 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 0 0
11. Boluspor 1 0
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 0 -6
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. Brighton 2 4
5. Tottenham 2 4
6. Bournemouth 2 4
7. Sheffield United 2 4
8. Everton 2 4
9. M. United 1 3
10. Burnley 2 3
11. Norwich City 2 3
12. Leicester City 2 2
13. Wolverhampton 1 1
14. Crystal Palace 2 1
15. Chelsea 2 1
16. West Ham 2 1
17. Aston Villa 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Sevilla 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Deportivo Alaves 1 3
7. Osasuna 1 3
8. Granada 1 1
9. Villarreal 1 1
10. Real Sociedad 1 1
11. Valencia 1 1
12. Atlético Madrid 0 0
13. Getafe 0 0
14. Eibar 1 0
15. Real Betis 1 0
16. Barcelona 1 0
17. Leganés 1 0
18. Levante 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@