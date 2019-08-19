Başkan Ercan, Plevne Mahallesi Sakinleriyle Buluştu

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatıyla geçen yıl düzenlenen “Mahalle Meclis Toplantıları”nın 2. turu Plevne Mahallesi ile devam ediyor.

Başkan Yardımcıları ile Müdürlerin de hazır bulunduğu toplantılarda Mahalleli Başkan Ercan’a merak ettiği tüm soruları soruyor, belediye faaliyetleri hakkında görüşlerini bizzat Başkan’a iletme fırsatı buluyor. Bu yıl 2.turu düzenlenen Mahalle Meclis Toplantılarının ikincisi Plevne Mahallesinde düzenlendi. Toplantıda Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve ilgili müdürler “yerinde tespit, hızlı çözüm” anlayışıyla vatandaşların görüş ve taleplerini dikkatle dinledi.

Mahalle toplantısı öncesinde açıklama yapan Başkan Ercan “Biz notumuzu alıyoruz. Bizim yetkimiz dahilinde ise anında çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Bizim yetkimiz dışında ise ilgili kuruma konuyu iletiyoruz. İletmekle kalmıyor, konunun takibini de yapıyoruz.” dedi.

Görüş ve taleplerini doğrudan Başkan’a iletme fırsatı bulan Mahalle sakinleri de hizmetlerinden ötürü Başkan Ercan’a teşekkür etti.